Lluvia de críticas a Meryl Streep del público cristiano tras ser elegida como Aslan en Las crónicas de Narnia: "Te están utilizando"

La elección de Meryl Streep para interpretar a Aslan en la esperada adaptación cinematográfica de Las crónicas de Narnia de Netflix ha desencadenado una intensa controversia.

La película, titulada Narnia: El sobrino del mago, está dirigida y escrita por Greta Gerwig (directora de éxitos como Barbie y Mujercitas) y tiene fijado su estreno en cines para el 12 de febrero de 2027, dos meses antes de su llegada a la plataforma de streaming el 2 de abril.

La decisión de que Streep, de 77 años, preste su voz al todopoderoso león (un rol asumido en la trilogía original por Liam Neeson) ha provocado un profundo malestar entre grupos cristianos y seguidores de la obra de C.S. Lewis, quienes acusan al proyecto de sucumbir al sector "woke" o progresista.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar: "Eliminar los temas cristianos de Narnia da como resultado una historia completamente diferente", comentaba un usuario en X, mientras otro cuestionaba la lógica del reparto: "Aslan está basado en la historia de Jesús. Jesús es hombre, y Aslan es obviamente un león macho. ¿De qué va esto?".

La molestia hacia la actriz también ha quedado expuesta en comentarios dirigidos directamente a ella: "Querida Meryl Streep. He visto tus películas y admirado tu talento durante 40 años. Por favor, no hagas esto. Te están utilizando a ti y a tu buen nombre para blasfemar contra los cristianos. ¿Es por esto por lo que quieres ser recordada? Basta ya. Atentamente, un fan de toda la vida".

En el plano analítico, la comentarista política Isabel Brown profundizó en el trasfondo religioso del personaje expresando: "Por si acaso hay alguna confusión, C.S. Lewis pretendía literalmente que Aslan fuera la encarnación de Cristo dentro del mundo de Narnia".

Agregaba que "Aslan es más que una alegoría de Cristo; él es la forma en que las criaturas de Narnia experimentan a Cristo en su mundo, del mismo modo que nosotros experimentamos a Jesucristo como un HOMBRE encarnado en el nuestro. Elegir a Meryl Streep para interpretar a Aslan en la adaptación de Narnia de Greta Gerwig es una bofetada al genio de Lewis, pero también una burla deliberada y totalmente intencionada del cristianismo. Es profundamente decepcionante".

No obstante, la noticia también ha despertado la curiosidad de algunos espectadores ante la propuesta estética planteada: "¿Meryl Streep prestando su voz a Aslan con un diseño inspirado en David Bowie? Es una combinación muy extraña, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo Greta Gerwig lo logra".

Por su parte, la propia directora defendió en la revista Empire la incorporación de la actriz explicando sus motivos creativos: "Quería a alguien profundo pero no pretencioso, con presencia pero sin aires de solemnidad. Alguien que pudiera transmitir profundidad y emoción, además de alegría y deleite".

Gerwig añadió: "Quería a alguien mayor de 70 años, que tuviera la sabiduría de la experiencia, pero que también tuviera la capacidad de asombro fresco, como un niño. Y también ser uno de los mejores actores de todos los tiempos. La lista no es muy larga".

También es importante saber que en el libro A To Z With CS Lewis, el académico Louis Markos analiza la relación entre el felino y la fe: "Aunque muchos lectores dan por sentado que Aslan, el rey león de Narnia que muere y resucita, es una alegoría de Cristo, el propio Lewis no estaba de acuerdo. Según su creador, Aslan no es una alegoría de Cristo, sino el Cristo de Narnia. Esta distinción es vital. Si Aslan fuera solo una alegoría, un mero sustituto del héroe de los Evangelios, no lograría cautivar al lector como lo hace".

"De hecho, como explicó Lewis, Aslan es como podría haber sido la segunda persona de la Trinidad (Dios Hijo) si se hubiera encarnado en un mundo mágico de animales que hablan y árboles vivientes. De este modo, Aslan adquiere una fuerza y una realidad que nos habla a través de las páginas de las Crónicas de Narnia", sentenciaba.