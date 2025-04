El reparto de El club de los cinco se reúne al completo por primera vez 40 años después

El elenco del fenómeno adolescente de los 80 El club de los cinco se ha reunido por primera vez 40 años después en la convención C2E2 en Chicago. La película protagonizada por Molly Ringwald, Emilio Estevez, Judd Nelson, Ally Sheedy y Anthony Michael Hall se estrenó en 1985 y contaba la historia de 5 jóvenes estudiantes con personalidades muy distintas que se ven obligados a compartir un castigo en la escuela.

"Me siento realmente muy emocionada y conmovida por tenernos a todos juntos", ha explicado Ringwald, que interpretó a Clarie Standish en la película. Esta ha sido la primera reunión completa del elenco, después de que Estévez no acudiese a las anteriores.

Judd Nelson, Molly Ringwald y Ally Sheedy durante el encuentro | Getty

"Ya no tenemos que usar la figura de cartón porque él está aquí. Me emociona mucho que estemos todos juntos", ha añadido la actriz.

Estévez, quien dio vida al deportista Andrew Clark, ha admitido: "Era algo que, finalmente, sentí que necesitaba hacer por mí mismo. Este momento se sentía especial: es aquí en Chicago donde hicimos la película. Además, obviamente es el 40º aniversario, y simplemente sentí que ya era hora".

Para los actores, la experiencia con el director de la cinta John Hughes fue algo maravilloso y le han querido recordar con bonitas palabras. "Fue el primer guionista capaz de escribir personajes jóvenes sin hacerlos parecer menos, excepto por ser menos viejos", explica Hall. "Nadie lo iguala. Nadie se acerca a lo que fue trabajar con él".

El reparto también ha reflexionado sobre cómo hubiese sido hacer esta película hoy en día. "Las películas de hoy se basan en el concepto, no en los personajes, y lo mejor de John es que se centró primero en los personajes", comenta Estevez. "Si intentaras presentar esta película hoy —cinco chicos pasando el día en una biblioteca durante una detención— los ejecutivos del estudio te echarían de inmediato preguntando: ¿dónde están los monstruos? ¿Dónde están las persecuciones? ¿Dónde están los grandes efectos especiales?".

"No se concibió como una película taquillera como las que se hacen hoy. Así que hubo mucho riesgo", continúa. "Para los estándares actuales, creo que esta película nunca se haría".

Ringwald también reflexiona al respecto y añade: "Personalmente, no creo en rehacer esta película, porque es muy representativa de su tiempo. Sigue conectando con la gente hoy en día, pero yo creo en hacer películas que se inspiren en otras, que construyan a partir de ellas y reflejen lo que está pasando ahora".

"Esta película, por ejemplo, es muy blanca. No ves mucha diversidad étnica, no se habla de género, nada de eso, y siento que eso ya no representa el mundo en el que vivimos. Así que me gustaría ver películas inspiradas en The Breakfast Club, pero que vayan en una dirección distinta", concluye.