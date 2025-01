El regreso de Armie Hammer: tras años desterrado de Hollywood vuelve con The Dark Knight (sin Batman)

Armie Hammer, una de las figuras más polémicas de los últimos años en Hollywood, vuelve a escena tras un largo periodo de ausencia provocado por problemas legales y mediáticos. El actor, conocido por su trabajo en películas como Call Me By Your Name y Muerte en el Nilo, será el protagonista del próximo thriller dirigido por el cineasta alemán Uwe Boll, titulado The Dark Knight.

En 2021, Hammer enfrentó acusaciones de abuso sexual y conductas cuestionables, incluyendo alegaciones relacionadas con fantasías de violencia, que se filtraron a través de mensajes personales. Este escándalo causó su salida de varios proyectos en Hollywood y una investigación oficial que mantuvo a Hammer alejado de la industria durante años. A pesar de la gravedad de las acusaciones, los fiscales de Los Ángeles decidieron no presentar cargos penales tras concluir la investigación.

Desde entonces, el actor había optado por mantenerse alejado del ojo público. Su regreso al cine inició discretamente en octubre de 2024, cuando se anunció que había firmado su primer proyecto en años. Ahora, su participación en esta nueva película marca un paso más en su intento de reinsertarse en la industria, y según afirma, no está teniendo ningún problema en recibir proyectos.

El nuevo proyecto: The Dark Knight

Hammer liderará The Dark Knight, un thriller escrito y dirigido por Uwe Boll. La película sigue la historia de Sanders, un hombre que decide tomar la justicia en sus propias manos cazando criminales. Su cruzada lo convierte en un fenómeno de las redes sociales y en un héroe para muchos, aunque también lo coloca en el punto de mira del jefe de policía local, quien lo percibe como un peligro para la sociedad.

El rodaje está previsto para comenzar el próximo 27 de enero en Croacia. El proyecto supone un cambio significativo para Hammer, quien recientemente declaró que había rechazado otras ofertas para ser más selectivo en sus elecciones laborales.

Y no, The Dark Knight no tiene ninguna relación con Batman ni el universo DC. El título puede generar confusión, ya que es idéntico al de la aclamada película de Christopher Nolan, pero en este caso se trata de un proyecto totalmente independiente.

Desde su última actuación en Muerte en el Nilo, estrenada en 2022, Hammer no había participado en nuevos proyectos cinematográficos. Su regreso con The Dark Knight no solo representa una oportunidad para retomar su carrera, sino que también pone a prueba cómo será recibido en una industria y un público aún divididos por su historial reciente.

Aunque este movimiento podría ser un paso adelante para Hammer, las dudas sobre su regreso persisten. La recepción tanto del proyecto como del propio actor serán determinantes en su camino profesional y en cómo logre gestionar las controversias que todavía pesan sobre él.