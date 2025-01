Armie Hammer admite practicar con un maniquí sus fantasías sexuales y bromea con cortar dedos: "Me gusta que seas mía"

La vida de Armie Hammer cambió por completo cuando a principios de 2021 se filtraron supuestos mensajes privados en los que detallaba sus perturbadoras fantasías sexuales, desde mutilaciones hasta canibalismo. Junto a ello, varias mujeres le acusaron de agresión sexual y violación, pero en junio de 2023 fue absuelto de estos cargos.

Desde que la polémica le salpicara, el actor se retiró a las islas Caimán y entró en rehabilitación por su adicción a las drogas. De hecho, tal ha sido su caída a los infiernos durante estos años que tuvo que vender su camioneta.

Eso sí, poco a poco parece que está saliendo del pozo y volverá al cine tres años después. Entre tanto, el intérprete de Call Me By Your Name ha respondido en el podcast Your Mom's House a las acusaciones de abuso sexual y los rumores de canibalismo, desvelando sus fantasías más íntimas.

Armie Hammer | Getty

Aunque ya había hablado en el pasado sobre estos escándalos, tras reconoce haber marcado con cuchillo a su ex, por ejemplo, ahora ha sorprendido al asegurar que ha llegado a practicar sus fantasías con un maniquí.

"Me gusta la idea de que seas completamente mía. Sí. Puedo hacer lo que quiera y que a ti te guste porque sabes que eres mía", ha admitido.

"Y, en fin, es divertido hablar de este tema de la dominación. Y, por cierto, especialmente si estás borracho o drogado o fumado por la noche y estás enviando mensajes de texto. Y mientras lo dices, te estás riendo para tus adentros, como si te dijera: 'Te voy a cortar el dedo del pie y lo guardaré en mi bolsillo para tener un pedazo de ti dondequiera que vaya'", dijo Hammer.

Sin embargo, se justificó diciendo que "si alguien cogiera las conversaciones de dormitorio de alguien" y las sacara de contexto "incluso si fueran completamente normales, todos dirían: 'Vosotros sois jodidamente repugnantes'".

Armie Hammer | Cordon Press

"Creo que en marzo de 2021 era la quinta persona más buscada en Google en el mundo. Y todo era negativo", se lamentó. "Te quedas ahí parado, desnudo, frente al mundo, con todas tus inclinaciones o tus perversiones siendo juzgadas por el mundo. Esa mierda es dura", señaló, aunque admitió haber usado a mujeres para alimentar su ego.

"La gente era como mis bolsitas con droga. Tener eso, que la gente quisiera tener sexo conmigo, tener sexo con gente, hacer todas esas cosas, me daba una sensación de poder. Me daba una sensación de validación", recordó.

Del mismo modo, ha añadido que hay aspectos de su comportamiento que "no provienen del lugar más sano" ya que también había otros que eran "expresiones de mi propia sexualidad". "Tuve que analizar todo eso y descubrir qué provenía del lugar correcto, qué provenía de un trauma", ha confesado, pues en declaraciones anteriores aseguró que fue víctima de abusos con 13 años, como te mostramos en el vídeo de arriba.