Olivia Wilde sorprende al revelar que Walton Goggins le salvó la vida tras un "grave accidente" en el set

Olivia Wilde ha dejado a todos sin palabras al desvelar el angustioso percance que casi le cuesta la vida en un set de rodaje.

Durante su participación en el podcast Armchair Expert, la cineasta de 42 años ha recordado el grave accidente que sufrió mientras grababa la película Cowboys & Aliens junto a Harrison Ford y Daniel Craig, y cómo la rápida intervención de su compañero de reparto, Walton Goggins, evitó una tragedia: "Walt Goggins me salvó la vida en esa película. En serio. Tuve un accidente muy grave con un caballo y él me salvó".

Al caer en una zanja oculta por el polvo, Wilde quedó completamente expuesta ante una manada que avanzaba a ciegas hacia ella: "Recuerdo tener la oreja pegada al suelo y oírlo; sonaba como un trueno, como si vinieran hacia mí. Y pensé (suena tan dramático) que sería rápido. Sería como puré de manzana pulverizado. Se acabó".

Esta sincera mirada hacia su pasado profesional y personal llega poco después de que Olivia Wilde también rompiera su silencio sobre su sonada bronca con Florence Pugh y su relación con Harry Styles.

En esta ocasión, la actriz ha preferido centrarse en ensalzar la heroica maniobra de Goggins, quien cruzó su propio animal para hacer de escudo humano: "Walt Goggins lo vio venir y, en una fracción de segundo, pensó en girar su caballo de lado justo delante de mí, dejando que todos chocaran contra él. Y es un gran jinete, así que supo manejar la situación. La gente se dividió a nuestro alrededor pensando que se había vuelto loco, pero estaba protegiéndome en el suelo. Por eso le debo la vida. Es increíble. Es un héroe de verdad".