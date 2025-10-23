Elizabeth Olsen recuerda que quería ser como sus hermanas las gemelas Olsen y explica por qué no triunfó de niña

Ashley Olsen y Mary Kate Olsen eran auténticas referentes de la pequeña pantalla en los años 90. La sitcom Padres forzosos las catapultó a la fama, a pesar de tener tan solo un año. Por aquel entonces, ambas encarnaban el mismo personaje; sin embargo, en cuanto la serie llegó a su fin, las gemelas Olsen se consolidaron en papeles, precisamente, de gemelas.

Ahora bien, el peso de la fama no fue liviano y ambas se retiraron muy jóvenes de la industria. Ashley lo hizo en 2004, con 17 años, y Mary Kate tardó hasta 2012, con 25, para despedirse por completo del sector. Ambas han continuado su carrera alejadas de la industria y no tienen ninguna intención de regresar.

Pero esta familia no terminaba con las gemelas y Elizabeth llegó con fuerza al sector. En 2011, la tercera hermana protagonizó hasta tres películas y triunfó en el Festival de Sundance con Martha Marcy May Marlene. Una cinta independiente que supuso un muy buen primer paso en su camino hacia el éxito.

Mary-Kate, Elizabeth y Ashley Olsen | Gtres

Un camino que, según ha revelado recientemente, empezó al ver a Ashley y Mary Kate triunfando. "Creía que quería ser una niña actriz", recuerda Elizabeth en una entrevista con InStyle, "pero entonces mi profesora de ballet no me llamó para El Cascanueces porque me había perdido muchos ensayos".

Este rechazo parece que todavía le duele, aunque, como ella misma ha comentado, "fue lo único duro de roer en mi vida, porque ya estaba teniendo audiciones para la tele, películas o cualquier otra cosa".

"Quería tener la carrera que tengo ahora", continúa, haciendo referencia a una carrera que en aquellos años ya ostentaban sus hermanas mayores; sin embargo, "no tenía prisa". Y es que, como bien ha señalado, "prefería jugar en el recreo con mis amigos".

Elizabeth Olse | Gtres

Elizabeth Olsen triunfó a los 22 años, cuando las gemelas ya se habían retirado del cine y la televisión. Aunque fue cuatro años después, en 2015, cuando su carrera cambió para siempre. La actriz se vistió de rojo para ser la Bruja Escarlata en el UCM y su vida jamás volvió a ser igual.

Hoy en día, la eterna Wanda se permite elegir qué hacer y qué no hacer según sus propias normas. Tiene al mundo en tensión por su posible regreso con Vengadores: Doomsday. Todo ello mientras regala papeles al cine más independiente para seguir consolidándose en el sector.

Indudablemente, la Elizabeth niña puede mirar con orgullo a la Elizabeth actual. La hermana pequeña de las gemelas Olsen ha sabido cumplir sus objetivos y, por suerte, no tuvo que renunciar a sus horas de recreo para lograrlo.