Estrenos de cine del 14 de noviembre: Ahora me ves 3, La larga marcha y Die My Love compiten en cartelera

Ahora me ves 3

Los cuatro jinetes regresan en Ahora me ves 3 vuelve 12 años después de la primera entrega junto a una nueva generación de ilusionistas y una villana a la altura interpretada por Rosamund Pike. En esta aventura, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher y Morgan Freeman vuelven a protagonizan giros asombrosos y trucos de magia nunca vistos en la gran pantalla.

Duración: 112 minutos.

La larga marcha

La larga marcha es una adaptación de la novela de Stephen King, dirigida por Francis Lawrence, responsable de la saga Los juegos del hambre, y protagonizada, entre otros, por David Jonsson, Charlie Plummer, Cooper Hoffman y Mark Hamill. En un futuro distópico, 100 adolescentes participan en una brutal competición donde deben caminar sin descanso: si se detienen o reducen la velocidad de la marcha, mueren. Solo uno sobrevivirá.

Duración: 108 minutos.

Die My Love

En Die My Love, dirigida por Lynne Ramsay y producida por Martin Scorsese, Jennifer Lawrence y Robert Pattinson dan vida a un matrimonio en crisis en la Montana rural que luchan contra la depresión posparto y la psicosis. Junto al dúo protagonista, el reparto lo completan LaKeith Stanfield y los veteranos Sissy Spacek y Nick Nolte.

Duración: 118 minutos.

El mejor

Justin Tipping dirige El mejor, un escalofriante recorrido por la parte más oculta y reservada de la fama, la idolatría y la búsqueda de la perfección a cualquier precio. La cinta está protagonizada por el exreceptor de fútbol americano, Tyriq Withers, en el papel de Cameron Cade, un joven quaterback destinado al estrellado que ha entregado su vida y su identidad al fútbol. Completan el reparto Marlon Wayans y Julia Fox.

Duración: 96 minutos.

Gaua

Gaua, escrita y dirigida por Paul Urkijo Alijo, transita entre la fantasía, la realidad histórica y la mitología. En las montañas vascas, en el siglo XVII, en plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue. Elena Irureta, Ane Gabarain, Yune Nogueiras, Iñake Irastorza y Jon Jauregui González integran el reparto de esta cinta de cine fantástico.

Duración: 93 minutos.

Urchin

Urchin, dirigida por Harris Dickinson, es un retrato íntimo y conmovedor sobre la fragilidad humana y la posibilidad de redención. En las calles de Londres, Mike, un joven sin hogar, lucha por sobrevivir mientras se enfrenta a su pasado y busca una salida a su situación. Su vida transcurre entre la marginalidad, y breves destellos de esperanza. A medida que se adentra en un camino de autodescubrimiento, surgen oportunidades inesperadas que podrían marcar un nuevo comienzo.

Duración: 99 minutos.

Los colores del tiempo

En Los colores del tiempo, de Cédric Klapisch, una treintena de personas de una misma familia se enteran de que van a heredar una casa abandonada desde hace años, una herencia que les llevará a realizar un viaje introspectivo por su genealogía que les permitirá descubrir momentos especiales de finales del siglo XIX, cuando se inventó la fotografía y nació el impresionismo.

Duración: 124 minutos.

Bambi. La venganza

Inspirado en la película de animación, Bambi. La venganza transforma al inocente ciervo en una máquina de matar. En la cinta de terror, mutado por la rabia y el dolor, Bambi se ha convertido en un depredador imparable.

Duración: 81 minutos.

Te protegerán mis alas

Basada en la novela del salesiano José Miguel Núñez, Te protegerán mis alas relata la vida de Wentinam, un niño huérfano cuyo destino cambia al conocer al misionero que lo ayuda a salir de la pobreza y la violencia. Rodada entre Togo y Andalucía, bajo la dirección de Antonio Cuadri, el largometraje aborda la inmigración y la búsqueda de un futuro digno, a la vez que rinde homenaje a los misioneros que dedican su vida a los más vulnerables.

Duración: 106 minutos.

La doncella del lago

El director japonés Masakazu Kaneko llega con su tercer largometraje, La doncella del lago, un bello y emotivo discurso sobre la relación del ser humano con la naturaleza, en el que elementos fantásticos y supersticiosos conviven con delicadeza a la hora de retratar los trabajos artesanales. El resultado es una oda al amor y a la naturaleza que conecta el futuro con la tradición. El reparto está encabezado por Sanetoshi Ariyama, Asuka Hanamura y Yo Aoi.

Duración: 108 minutos.

La Patrulla Canina en Navidad

Y para los más pequeños se estrena una nueva aventura de La patrulla canina, en la que Rubble está deseando que llegue la Navidad, con la esperanza de que Papá Noel le traiga un taladro láser pero cuando cae enfermo por un resfriado, la Navidad corre peligro de cancelarse.

Duración: 60 minutos.