La coprotagonista de Ariana Grande en Wicked, tras el asalto de un fan: "Eres mala persona"

El pasado 13 de noviembre, un fan asaltó a Ariana Grande durante la premiere de Wicked. For Good en Singapur, provocando una inquietante escena y momentos de tensión. Incluso, Cynthia Erivo tuvo que intervenir junto al personal de seguridad para defender a su compañera de reparto.

Este hombre llamado Johnson Wen de nacionalidad australiana y de 25 años es más conocido como Pyjama Man, un agitador social que se dedica a hacer vídeos molestando a la gente o invadiendo eventos o espacio públicos.

Sobre el individuo, la actriz de Wicked, Marissa Bode, ha reflexionado sobre los fans que traspasan los límites personales de las figuras públicas.

"A esto me refiero cuando digo que las redes sociales sacan lo peor de la gente", dijo la intérprete de Nessarose en TikTok. "¿Conseguiste tus visitas? ¿Conseguiste tus 'me gusta'? ¿Sabes qué más hiciste? Hiciste que alguien se sintiera increíblemente inseguro, pero... Sin remordimientos. Eso no te afecta. Eres mala persona", cargó con dureza hacia este hombre.

Bode señaló que no cree que "se deba esperar que las mujeres, ni nadie en realidad, actúen con gracia o respondan con amabilidad cuando han sido violentadas de esa manera, y esperar eso también te convierte en un bicho raro".

"Lo que sucede es que, la mayoría de las veces, las mujeres que están en el foco mediático responden con amabilidad porque saben cuál será el resultado si no lo hacen", aseguró, citando en otro vídeo a Chappell Roan o Rachel Zegler como ejemplos de mujeres que suelen ser criticadas "por el simple hecho de opinar".

Por su parte, Ariana Grande aún no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente.