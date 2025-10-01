Tom Holland define su relación con Zendaya cuando se equivocan al preguntarle por su "novia"

El noviazgo entre Tom Holland y Zendaya se convirtió, desde su anuncio en 2021, en una de las noticias bomba del mundo del cine. Automáticamente, el mundo recibió con los brazos abiertos a quienes ya interpretaban una pareja dentro de la saga de Spiderman en el MCU.

El tiempo pasaba y la relación se mantenía intacta, algo que no suele ser lo más habitual en Hollywood (menos todavía en la juventud). Por eso, cuando Holland y Zendaya hicieron público el compromiso a finales del pasado año, el público volvió a celebrar el amor. Sin embargo, todavía no ha habido noticias de la boda, que se espera que se celebre en algún momento de 2026.

Zendaya y Tom Holland | Gtres

Así, el noviazgo dio un paso al frente y se convirtió en la promesa del matrimonio. Lo cual nos lleva directamente a una divertida reacción del actor de Peter Parker durante un panel en el que un periodista se dirige directamente a Holland.

"He traído a mi hija y ha tenido la oportunidad de conocer a tu novia", comenta el reportero sin ser consciente de que ya era tarde: el error se había cometido. El comentario empieza despertando una sonrisa y logra arrancar unas risas a Tom, quien no tarda en corregirle con una sola palabra: "Prometida".

Este breve, pero no por ello menos contundente, momento no ha tardado en hacerse viral en redes sociales. Los fans están comentando en masa la actuación de Holland, aplaudiéndole que cuide de los detalles cuando se refiere a su (ahora sin errores) prometida.

En caso de que finalmente se celebre la boda en 2026, ambos integrantes de la pareja podrán presumir de vivir uno de los mejores años de sus vidas. Tom Holland protagonizará La Odisea, de Nolan, la cuarta entrega de Spiderman y, a pesar de no haber confirmación oficial todavía, Vengadores: Doomsday. Mientras que, por su parte, además de las ya mencionadas La Odisea y Spiderman, nos devolverá al universo de Dune con una tercera parte.

Pocas relaciones han tenido tanto éxito como esta y los fans celebran cada ocasión en la que les recuerdan que el amor sigue su curso.