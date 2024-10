Por qué Zendaya se niega a dar clases de baile con Tom Holland

Zendaya y Tom Holland, una de las parejas más queridas de Hollywood, siempre han sido el centro de atención tanto por su química en pantalla como fuera de ella. Aunque ambos son conocidos por su increíble talento, Zendaya recientemente ha revelado una divertida razón por la que prefiere evitar las clases de baile con su novio.

La actriz de Euphoria, quien ha demostrado sus habilidades en programas como Dancing with the Stars o en películas como El Gran Showman, ha admitido en una entrevista con Teen Vogue que, aunque disfruta del baile, Tom es demasiado buen bailarín para ella.

Tom Holland y Zendaya en el estreno de 'SpiderMan: No way home' | Cordon Press

Y de hecho, Zendaya podría tener razón, ya que Tom Holland no es un novato en el mundo del baile, siendo uno de sus primeros papeles destacados interpretando al icónico bailarín Billy Elliot en el West End de Londres. Además, su interpretación de "Umbrella" de Rihanna en Lip Sync Battle en 2017 se volvió viral, consolidando su reputación como un gran talento en la pista.

Tom Holland interpretando 'Umbrella' de Rihanna | Comedy Central

Sin embargo, para Zendaya, este nivel de destreza en el baile no es del todo bienvenido en una clase compartida. "Es demasiado bueno, me cabrearía", confiesa entre risas. "Me gustaría elegir a alguien que pudiera ser igual de malo que yo". A pesar de sus habilidades, la actriz ha expresado que preferiría una pareja de baile menos avanzada para mantener la diversión.

Incluso ha acabado bromeando sobre quién sería su compañera ideal: "¿Sabes quién sería divertido? La verdad, mi sobrina pequeña, que tiene 8 años. Me gustaría tomar una clase de baile con ella. Eso sería divertido".

Con estas declaraciones Zendaya deja claro que prefiere que el baile sea algo relajado y divertido, lejos de la presión de la perfección. Con su característico sentido del humor, demuestra que no todo en la vida de pareja debe ser un desafío, sino una oportunidad para disfrutar y reír juntos.