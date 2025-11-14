Richard Gere confiesa qué es lo mejor de vivir en España: "Mi mujer es tan feliz"

Richard Gere se casó en 2018 con la empresaria española Alejandra Silva y, a parte de enamorarse de ella se enamoró de su cultura, la nuestra, la de España. Por eso, en parte, la pareja y sus hijos han vivido en Madrid desde 2024.

El actor ha hablado de nuestro país con mucho cariño y ha compartido con People lo mejor de vivir en España. Así, el actor ha destacado que el mayor beneficioes la felicidad de su mujer: "Mi mujer es tan feliz en España, así que eso es lo mejor de esto", decía. "Tiene una familia maravillosa, amigos maravillosos".

La estrella de Pretty Woman también ha elogiado la vitalidad de los españoles señalando que "la cultura española tiene una alegría muy abierta" y que las personas son "muy cálidas, muy abiertas y mucho menos estresadas ​​que la gente de Estados Unidos".

Richard Gere y su mujer Alejandra Silva | Europa Press

"Es un lugar muy alegre. Como los italianos. Quiero decir, estando en Italia, estando en España, te encuentras con culturas latinas que entienden la vida de una manera diferente a como lo hacemos aquí", añadía.

Richard ha confesado que cuando está aquí lo que hecha de menos es "la energía de Nueva York": "Claro, es muy adictiva", reconocía.

Respecto a Alejandra, con quien comparte su vida desde hace más de una década, el actor ha asegurado: "Estamos en nuestro mejor momento. Estamos más felices que nunca. Ella porque está en casa y yo porque, si ella es feliz, yo soy feliz".

"Mi esposa destaca por su mentalidad abierta y su sincera gratitud", explicaba. "Así que conectar con eso, sea como sea, ya sea que lo consideres espiritual o religioso, amor o compasión… es infinito".