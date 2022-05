¿Por qué hoy, 4 de mayo, se celebra el Día de 'Star Wars'?

'Star Wars' es una de las franquicias más longevas y reconocidas por el gran público. Tanto es así, que cuenta con su propio día internacional, y se celebra hoy, 4 de mayo. Aunque se estableció así hace ya 43 años, en 1979, no fue hasta 2011 cuando realmente se extendió entre los fans de la saga y se dio a conocer al gran público.

Sin embargo, cada año, muchos fans se preguntan por qué el 4 de mayo, ya que no es ninguna referencia a la película, ni una fecha oficial establecida por sus creadores. Sus orígenes tienen que ver con un dato mucho más curioso. Y es que el 4 de mayo de 1979 se convirtió en el primer Día de 'Star Wars' por la victoria electoral de Margaret Thatcher en Reino Unido.

Aunque puedan parecer dos hechos que poco tienen que ver, su asociación se debe a que, tras la victoria de Thatcher, miembros del Partido Conservador al que pertenecía compraron una página del London Evening en la que se pudo leer "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations!". Un juego de palabras entre el 4 de mayo y el mítico saludo jedi que popularizó 'Star Wars': "Que la fuerza esté contigo" (May the Force be with you).

Una frase que tiene difícil traducción al español: "Que el 4 de mayo esté contigo". Sin embargo, esto no ha impedido que la celebración del Día de 'Star Wars' se extienda también aquí en España, al igual que a muchos otros lugares del mundo. Sobre todo, a través de la cultura fan en Internet.

La película, que se había estrenado solo dos años antes, logró así por primera vez que incluso líderes políticos del Reino Unido hicieran referencia a ella, por lo que es un día señalado para los fans de 'Star Wars', que conmemoran así cómo su saga favorita logró introducirse en la cultura popular.

Ya de forma oficial, muchos de los actores que han participado en la saga y sus continuaciones, se han introducido en este fenómeno fan, y celebran también el día de 'Star Wars', o lo comparten en sus redes sociales. Como no podía ser de otra forma, el propio Mark Hamill, que lleva unido a la saga desde la primera película, todos los años felicita el día en Twitter, y estos días, desde el 1 de mayo, lleva haciendo referencia a ello.

Mayo es un mes importante para los seguidores de 'Star Wars'. El 4 de mayo es su día, pero también se conmemora el aniversario del lanzamiento de 'Star Wars: Una Nueva Esperanza' el 25 de mayo, y el cumpleaños de George Lucas, su director, será el día 14 de mayo.

