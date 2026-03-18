La hija de Nicole Kidman Urban "ignora" a su padre Keith Urban y desata la polémica: "Dolidas y enfadadas"

Sunday Rose Kidman Urban ha protagonizado un gesto que no ha pasado desapercibido tras la ruptura entre Nicole Kidman y Keith Urban. La joven de 17 años ha elogiado públicamente a su madre en una reciente entrevista, sin mencionar en ningún momento a su padre, lo que ha generado todo tipo de interpretaciones.

En declaraciones a Elle Australia, Sunday no ha escatimado en elogios hacia la actriz. La describe como: "su mayor inspiración en la vida y una parte fundamental de todo lo que hace". Unas palabras que, según diversas informaciones, no habrían sentado bien a Urban.

Fuentes cercanas a la familia aseguran en declaraciones a Daily Mail, que tanto Sunday como su hermana menor, Faith, han decidido posicionarse del lado de su madre tras la separación: "Ellas han tomado sus propias decisiones sobre su padre. Nicole no es así. Keith no se ha esforzado mucho por mejorar las cosas a sus ojos", afirma la fuente.

Según estas mismas fuentes, las hijas pasan la mayor parte del tiempo con Kidman, con quien mantienen una relación especialmente estrecha: "Las niñas siempre han sido muy unidas a su madre. Son su todo".

Nicole Kidman con sus hijas Sunday Rose y Margaret Faith en la Semana de la Moda de París | Reuters

El distanciamiento no sería reciente. Tras el fin del matrimonio, las jóvenes estarían "dolidas y enfadadas", lo que habría provocado cierto resentimiento hacia su padre. "Si culpan a alguien, es a él, no a ella", señala otra fuente.

Por su parte, Keith Urban estaría preocupado por la situación, aunque mantiene la esperanza de poder reconducir la relación con sus hijas: "Está dolido, pero cree que puede arreglar las cosas", apuntan, destacando además que el cantante no responsabiliza a Kidman de este distanciamiento.

Nicole Kidman y Keith Urban junto a sus hijas en los Juegos Olímpicos de París | Getty

La relación entre los propios padres tampoco atraviesa su mejor momento. Según las informaciones, ambos ya no mantienen contacto. "Las cosas se pusieron muy mal al final de su relación y no se han recuperado", afirma una fuente, que incluso sugiere un cambio de actitud en Urban tras la ruptura.

Entre declaraciones, silencios y tensiones familiares, la situación entre Keith Urban y sus hijas refleja el complicado escenario tras su separación con Nicole Kidman, dejando en el aire si el tiempo logrará recomponer los vínculos.