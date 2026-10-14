Primeras imágenes de Kaia Gerber tras la muerte de su hermano: Destrozada por el dolor, sin apetito y encerrada en casa

La familia Gerber-Crawford sigue sobrellevando uno de los momentos más devastadores de su vida.

Y es que tres semanas después de la repentina muerte de Presley Gerber a los 27 años (quien falleció el pasado 20 de septiembre tras sufrir un paro cardíaco y una presunta sobredosis en un centro de rehabilitación Santa Mónica), su hermana Kaia Gerber ha reaparecido junto a sus padres, Cindy Crawford y Rande Gerber.

Las imágenes, captadas durante una salida en Los Ángeles, muestran a Kaia visiblemente seria y afectada.

Según ha revelado el Daily Mail, la joven de 25 años ha estado "destrozada por el dolor durante los 21 días transcurridos desde el fallecimiento de su hermano", pasando la mayor parte del tiempo encerrada en casa, luchando contra la falta de apetito y apenas queriendo salir.

No obstante, fuentes cercanas aseguran que, a pesar de la dureza de la situación, "Kaia no lo ha tenido fácil en sus 25 años, pero saldrá adelante, es una persona muy fuerte", mientras su madre la ha animado a retomar poco a poco su rutina diaria.

En este proceso de duelo, su novio, Lewis Pullman, se ha convertido en su mayor apoyo emocional. La pareja, que mantiene una sólida relación, tiene previsto protagonizar próximamente el thriller Bulls, cuyo rodaje arrancará este mismo año.

Semanas antes de la tragedia, Kaia había reflexionado en declaraciones a Vogue sobre el profundo impacto que las batallas de su hermano habían tenido en la familia: "Cuando algo así sucede en una familia, afecta a todos por igual", declaró.

Tras su fallecimiento, los restos de Presley fueron incinerados en la funeraria Rose Family Funeral Home, y se espera la publicación oficial del informe toxicológico del forense para esclarecer las causas exactas de la muerte, mientras sus padres conservan sus cenizas en el hogar familiar.