Primeras imágenes de Cindy Crawford y Rande Gerber tras la muerte de su hijo Presley

Cindy Crawford y Rande Gerber están pasando por unos momentos muy difíciles tras el fallecimiento de su hijo Presley el pasado 20 de septiembre a los 27 años.

La pareja ha vuelto a aparecer en público en Malibú tras su trágica pérdida, concretamente fueron vistos cogidos de la mano en la playa de Zuma, tal y como se puede ver en las imágenes publicadas por TMZ.

Ambos han hecho esta primera salida pública con gorra y ropa deportiva blanca y negra, pues la modelo y el empresario no han sido vistos en las últimas semanas desde que su hijo falleció en un centro de rehabilitación en Santa Mónica.

George Clooney rompe su silencio

La reaparición de la pareja llega unos días después de que George Clooney rompiera su silencio sobre la "devastadora" muerte de Presley Gerber. El actor y su mujer Amal están muy unidos a la familia Gerber-Crawford desde hace años y eran frecuentes las veces que cenaban juntos. Además, Rande y George cofundaron la marca de tequila Casamigos.

"Sinceramente, es una de las cosas más devastadoras que le han pasado a nuestra familia", declaró a Entertainment Tonight. "Su familia está, como podéis imaginar, pasando por algo terrible. Es lo peor que puede pasarle a una familia", dijo el actor.

Además, tanto George como Amal fueron fotografiados llegando a la casa de Kaia Gerber, la hija de Cindy, en Los Ángeles el pasado 22 de septiembre, demostrando así que son un gran apoyo para la familia en estos momentos tan duros.