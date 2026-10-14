El exactor infantil William Chapman muere por el ataque de un tigre en un zoo a los 24 años

Un estremecedor suceso ha conmocionado al Reino Unido tras confirmarse la muerte de William Chapman, un exactor infantil de 24 años, que ha muerto este 10 de octubre tras adentrarse en el recinto de los grandes felinos del Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster.

El joven fue atacado por Altai, un tigre siberiano de 200 kilos, apenas unos minutos antes de que los servicios de emergencia recibieran la alerta a la 13:35 de la tarde.

La familia de la víctima, sumida en una profunda devastación, ha emitido un comunicado a través de la policía: "William era un joven brillante, afectuoso y encantador al que su familia quería muchísimo, y William les correspondía con el mismo amor", explicaron sus seres queridos.

"Lamentablemente, William sufrió una grave enfermedad mental durante varios años y, en consecuencia, se le recetaron medicamentos fuertes. Corresponderá al forense determinar qué papel desempeñó esto en su muerte. Os pedimos que respetéis ese proceso", continuaba la familia.

"La familia está completamente devastada por su pérdida y está luchando por asimilar lo sucedido. La publicación y difusión de contenido mediático profundamente ofensivo les está causando una gran angustia en un momento de especial vulnerabilidad. Pedimos a la gente que deje de hacerlo", añadiendo que "la familia confía en que las autoridades competentes harán todo lo posible por esclarecer por qué su maravilloso hijo hizo lo que hizo".

Antes del trágico desenlace, Chapman desarrolló una destacada y apasionada trayectoria como actor infantil, habiéndose formado en la escuela de artes escénicas Jackie Palmer desde los cuatro años.

Entre sus trabajos más relevantes figura su participación en 2009 en la comedia dramática de ITV May Contain Nuts, donde interpretó a Alfie Chaplin, compartiendo reparto y actuando directamente como hijo del personaje de Shirley Henderson, conocida mundialmente por dar vida a Myrtle la Llorona en la saga cinematográfica de Harry Potter.

Además, el intérprete participó en 2012 en la serie de la BBC True Stories, en el drama de época de ITV Breathless (2013), en anuncios, producciones de radio, obras teatrales y en la película Pan: Viaje a Nunca Jamás (Warner Bros, 2015).

Los momentos previos al ataque en el zoológico estuvieron marcados por comportamientos erráticos por parte de Chapman, quien subió fotografías sosteniendo una biblia y una ballesta con una flecha entre sus dientes, además de un vídeo acercándose al propio tigre.

Testigos presenciales relataron que el joven había estado bailando en la pasarela antes de pedirle a una visitante, Del Taylor, que le hiciese una foto: "Disculpa, ¿me puedes sacar una foto con el tigre?"', solicitó educadamente.

Acto seguido, trepó hacia el interior del recinto cayendo desde una altura de 3,6 metros. Al verse acorralado por el animal, Chapman gritó "alto" varias veces y realizó señas en Makaton (sistema para personas con dificultades de comunicación) pidiéndole que "dejara de portarse mal".

A pesar de que los cuidadores del zoológico gritaron para asustar al tigre y los servicios de emergencia acudieron con un helicóptero y dos ambulancias, solo se pudo confirmar el fallecimiento del joven en el lugar.

Desde el Yorkshire Wildlife Park se ha confirmado que el tigre siberiano Altai no será sacrificado: "Podemos asegurar a todos que se encuentra sano y salvo y que no será sacrificado como consecuencia de este incidente. Queremos agradecer a todos los que han expresado su preocupación tras el trágico incidente".