Tráiler de 'Narnia: El sobrino del mago': Greta Gerwig da forma al origen de Narnia con Meryl Streep como Aslan

Ya está disponible el tráiler de Narnia: El sobrino del mago , La nueva película escrita y dirigida por la cineasta nominada al Oscar Greta Gerwig, basada en la aclamada novela de C. S. Lewis.

La película está protagonizada por David McKenna (El señor de las moscas), Beatrice Campbell (La trama fenicia, La niña robada), Emma Mackey (Sex Education, Barbie), Carey Mulligan (Una joven prometedora, Maestro), Ciarán Hinds (Belfast, Juego de tronos), Daniel Craig (Sin tiempo para morir, Puñales por la espalda), Meryl Streep (El diablo viste de Prada, Mamma Mia!), Kobna Holdbrook-Smith (Wonka, El regreso de Mary Poppins), Denise Gough (Andor, Demasiado cerca) y Susan Wokoma (Enola Holmes, Chewing Gum).

Narnia: El sobrino del mago llegará a los cines de todo el mundo el 12 de febrero de 2027.

Sinopsis

La cineasta nominada al Óscar Greta Gerwig lleva por primera vez a la gran pantalla la aclamada historia de C. S. Lewis El sobrino del mago, en una espectacular aventura que invita a soñadores de todas las edades a descubrir la creación de Narnia.