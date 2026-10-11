Ben Affleck elogia a su "espectacular" exmujer Jennifer Garner y se sincera sobre la crianza compartida de sus hijos

Ben Affleck ha vuelto a hablar con naturalidad sobre su vida familiar y la relación que mantiene con Jennifer Garner, su exmujer y madre de sus tres hijos.

El actor, que se encuentra en un momento de tranquilidad después de su divorcio de Jennifer Lopez, ha compartido algunos detalles sobre su día a día como padre mientras comparte la crianza de sus hijos con la actriz, a la que ha elogiado.

Ben Affleck y Jennifer Garner | Cordon Press

"Su madre es espectacular y siempre me hace sentir que me quedo un poco corto", ha reconocido Affleck sobre Garner en una entrevista con el programa Sunday TODAY de la NBC.

"Creo que lo estoy haciendo un 75% tan bien como vuestra madre. Y ellos me responden: 'Quizás un 40%'", añadió el actor entre bromas, asegurando que estaba dando "el máximo". Sobre Garner, el actor continuó elogiándola, señalando lo mucho que la respeta y lo agradecido que le está.

En otra entrevista reciente con Variety, Affleck explicó que se siente afortunado por poder compaginar su trabajo con su vida familia: "Estoy divorciado, tengo la custodia compartida y no quiero perderme estos años. Mis hijos están aquí y su vida pasa muy rápido".

Ben Affleck junto a sus hijos Fin y Sam | Gtres

"Trabajo mucho, luego vuelvo a casa y recojo a los niños del colegio. Cenamos juntos si aceptan pasar tiempo conmigo. Están conmigo una semana y luego con su madre otra", desveló sobre la rutina con sus hijos, los cuales ya ha confesado en otras declaraciones que le gastan bromas. "Se llevan de maravilla con su madre, a quien también estoy muy agradecido. Sé que surgirán momentos difíciles, y no quiero gafarlo, pero esta etapa de mi vida es realmente maravillosa", compartió.

Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron casados de 2005 a 2015 y oficializaron su divorcio en 2018. Juntos tuvieron tres hijos en común: Violet, de 20 años; Fin, de 17; y Samuel, de 14. Aunque la relación entre los actores ha atravesado momentos complicados desde su separación, ambos han sabido mantener una gran amistad.