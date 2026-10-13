El exmarido de Halle Berry afirma que su hijo quiere testificar por presunto abuso y que el menor tomó fotos como prueba

La batalla judicial por la custodia de Maceo entre Halle Berry y su exmarido, el actor francés Olivier Martinez, ha dado un nuevo y dramático giro.

Según revelan nuevos documentos judiciales presentados ante el tribunal y obtenidos por TMZ, Martinez afirma que el hijo que tienen en común, Maceo, de 13 años, desea comparecer personalmente ante la justicia para dar su versión de los hechos, expresar sus preferencias de custodia y relatar el presunto incidente físico ocurrido en el domicilio de la actriz el pasado 26 de septiembre.

En la declaración escrita, el actor argumenta la importancia de permitir la intervención directa del menor: "Debería tener la oportunidad de que se escuche su voz sobre lo que vivió esa noche."

"Si se le impide dirigirse al Tribunal respecto a estas acusaciones, me temo que se desanimará a denunciar problemas o posibles abusos en el futuro", expresaba.

Martinez sostiene que anticipa que la ganadora del Oscar intentará bloquear el testimonio del joven: "Soy el padre que quiere que se sepa la verdad. Soy el padre que no quiere silenciar la voz de Maceo", añadiendo que "en la medida en que la demandante intenta impedir que nuestro hijo hable con un juez sobre lo sucedido, me temo que se trata de un intento de eludir su responsabilidad por lo ocurrido".

Halle Berry con su hijo Maceo en 2016 | Gtres

Asimismo, la defensa del actor expone que el adolescente sintió la necesidad de obtener pruebas fotográficas tras el altercado de septiembre (desencadenado, según Martinez, por una discusión mientras el menor jugaba a un videojuego de realidad virtual, acusando a la actriz de haberlo estrangulado) porque sentía que nadie creía sus testimonios anteriores.

"Me explicó que en el pasado se había quejado a terapeutas sobre los abusos físicos de su madre, y que estos profesionales minimizan o desestiman sus preocupaciones", señalaba Martinez. "Ya siente que la gente tiende a restar importancia a cualquier inquietud que tenga sobre el demandante".

Este enfrentamiento legal se intensificó el pasado 1 de octubre, cuando Martinez acusó formalmente a la actriz de violencia física contra Maceo, solicitando la custodia exclusiva del menor y alegando este incidente y otros supuestos casos en años previos.

Por su parte, Martinez ha presentado una contestación a la petición de emergencia formulada por Berry el pasado 5 de octubre (donde solicitaba restablecer el acuerdo de custodia compartida, negaba acusaciones de maltrato y mencionaba explícitamente que las terapias con el médico de su hijo Maceo habían ayudado a mejorar el comportamiento del menor), tachando el recurso de la actriz como una "venganza" y acusándola de tergiversar la atención médica de su hijo.

Olivier Martinez y Halle Berry | Cordon Press

Olivier asegura que Halle busca retratarlo como un padre poco cooperativo frente al tratamiento de Maceo, a pesar de que (según afirma) tanto el pediatra como el psiquiatra del menor determinaron el pasado 21 de septiembre que no debía tomar medicamentos en este momento, algo que ella habría reconocido por escrito mientras difunde, según él, una "narrativa falsa".

Halle Berry ha negado rotundamente todas las acusaciones, afirmando que las conductas alegadas corresponden a una respuesta brusca mientras jugaban y asegurando que ella es la verdadera víctima de violencia doméstica.

En defensa de la actriz ha intervenido también su hija mayor, Nahla Ariela (de 18 años, fruto de su relación anterior con Gabriel Aubry), quien presentó una declaración el 3 de octubre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para desmentir las acusaciones del padre de su hermano.

Ambas partes están citadas para comparecer nuevamente ante el juez el próximo viernes 16 de octubre.