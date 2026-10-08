Ben Affleck asegura que no utilizó una prótesis en su desnudo frontal en Perdida: Todo lo que se ve es suyo

Ben Affleck protagonizaba en 2014 una de sus películas más aclamadas, el thriller psicológico dirigido por David Fincher Gone Girl, en España Perdida, que protagonizó junto a Rosamund Pike.

La película cuenta como en su quinto aniversario de boda, Nick (Ben Affleck) denuncia que su esposa Amy ha desaparecido misteriosamente. Pronto la presión policial y mediática hace que el retrato de felicidad doméstica que ofrece Nick empiece a tambalearse y se convierte en sospechoso de su desaparición.

Al final de la película hay una escena que ha sido desde entonces muy comentada ya que Affleck aparece completamente desnudo de forma frontal. Se trata de un momento en el que el actor entra en la ducha y se puede ver a Ben tal y como vino al mundo.

Ahora, el intérprete ha revelado a Variety que todo lo que se ve es suyo: "No usé prótesis. Solo he usado una en una película, Hollywoodland. Era una nariz", dice con humor.

Perdida es una adaptación de la novela de 2012 escrita por Gillian Flynn. Y junto a Ben Affleck y Rosamund Pike el reparto se completaba con: Carrie Coon, Neil Patrick Harris, Tyler Perry o Emily Ratajkowski.