La convulsa vida de Presley Gerber, el hijo fallecido de Cindy Crawford: de estrella de la moda a su infierno con las adicciones

El hijo mayor de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, Presley Gerber, ha fallecido trágicamente con solo 27 años. Muchos no conocían la historia de este joven, hermano de Kaia Gerber que sí ha estado más presente en los focos como modelo y actriz.

Él y Kaia fueron alumnos sobresalientes en la escuela secundaria de Malibú y compartían colegio público con amigos famosos como Anwar Hadid.

"No podías meterte en muchos líos", recordaba Kaia a Vogue sobre aquella infancia en la que su hermano caminaba directo del mar a clase con el traje de neopreno puesto.

Presley Gerber y Kaia Gerber | Gtres

Firmó con la agencia IMG Models a los 15 años y a los 16 ya desfilaba para Moschino y Dolce & Gabbana. Después llegaron firmas como Calvin Klein, Burberry y editoriales de alta moda, llegando a coprotagonizar con su madre el anuncio de Pepsi de la Super Bowl en 2018 para representar el relevo generacional.

Sin embargo, tras esa deslumbrante imagen, el joven libraba una larga batalla personal marcada por lo que su hermana definió en la revista Vogue como una "lucha de una década contra la adicción a las drogas".

Las primeras señales públicas de crisis llegaron en diciembre de 2018, cuando Presley tenía 19 años. La policía de Beverly Hills lo detuvo de madrugada conduciendo su Tesla por exceso de velocidad y fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, declarándose culpable de un delito menor por un nivel de alcohol del 0,08% o superior, lo que le supuso tres años de libertad condicional, un programa de concienciación y servicio comunitario.

En febrero de 2019, dio un paso más drástico al tatuarse la palabra MISUNDERSTOOD (incomprendido) en el pómulo derecho. Presley se defendió de las críticas por el tatuaje en un directo de Instagram: "No sabéis cómo me siento. No estáis en mi cabeza… Supongo que no me siento muy comprendido. Dice ‘incomprendido’, porque así me he sentido toda mi vida".

Fuentes de E! News revelaron que sus padres llevaban tiempo intentando conseguirle ayuda tras la detención al volante, calificando su comportamiento de "grito de atención o de ayuda" de alguien que "no sabe dónde encaja". Aunque se quitó el tatuaje facial en 2021, los problemas continuaron.

En agosto de 2024, compartió en sus historias de Instagram: "Actualmente estoy lidiando con una adicción muy grave a los opioides, y he estado consumiendo de forma intermitente durante años. Creo que prácticamente todo el mundo lo sabe, y si no lo sabíais, ahora ya lo sabéis".

Los hermanos Presley Gerber y Kaia Gerber | Instagram Presley Gerber

Después de esto Kaia Gerber, cuya carrera despegó enormemente, admitió en Vogue que se convirtió en "la más fácil" del hogar y que evitaba pedir ayuda a sus padres: "Cuando algo así sucede en una familia, afecta a todos por igual. Nunca quise avergonzar a mis padres. Nunca quise ser esa hija que llegara y arruinara todo el esfuerzo que habían hecho. Era demasiado difícil tener dos hijos que la necesitaban".

En 2023, en el podcast Studio 22, Presley habló abiertamente de sus problemas de salud mental y reconoció "haber cometido errores", asegurando que su salud mental era "un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana".

Para 2024, creó la serie de Instagram "Lunes de Salud Mental", habló de alejarse de malas influencias en Hollywood y en un vídeo de 2025 relató su historial con ataques de pánico, atención psiquiátrica con 15 especialistas y su consumo de buprenorfina combinado con Xanax y Valium.

En marzo de 2026 viajó a México para someterse a una terapia psicodélica con una "dosis masiva" de ibogaína, un alcaloide psicoactivo que se extrae de la raíz del arbusto africano Tabernanthe iboga y se usa por su potencial para tratar adicciones

La trágica espiral acabó este 20 de septiembre de 2026, cuando el joven falleció tras una llamada de emergencia por paro cardíaco y posible sobredosis en un centro de rehabilitación de Santa Mónica apenas un día después de haber ingresado voluntariamente, a la espera de los resultados de la autopsia.