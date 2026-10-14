Halle Berry asegura que su hijo de 13 años está siendo "manipulado" por su ex Olivier Martinez para testificar en su contra

Han salido a la luz nuevos documentos judiciales sobre la disputa legal que enfrentan Halle Berry y su exmarido, el actor francés Olivier Martinez, por la custodia de su hijo Maceo, de 13 años.

Y es que en una reciente petición presentada ante el tribunal y revisada por PEOPLE, la ganadora del Oscar solicita formalmente que se impida que el menor testifique en la próxima audiencia de custodia, argumentando que el joven está siendo "instruido y manipulado" por el protagonista de Infiel.

En la documentación, la actriz de X-Men insta al juez a evitar otorgar "un peso sustancial" al posible testimonio del menor, acusando directamente a Martinez de "dar mayor importancia al testimonio de un niño neurodivergente de 13 años que ha pasado las últimas dos semanas principalmente al cuidado de Olivier y con quien Olivier admitió haber estado discutiendo las acusaciones, el litigio y su testimonio previsto".

Halle Berry con su pareja Van Hunt | Cordon Press

Asimismo, Berry sostiene que su exmarido está desestimando intencionadamente la versión de testigos adultos fundamentales que presenciaron el altercado del 26 de septiembre de 2026 en su hogar o que conocen de cerca la dinámica familiar, como su prometido Van Hunt y su hija mayor Nahla Aubry: "Van Hunt (Van) estuvo presente físicamente durante el incidente y es el único testigo presencial adulto de los hechos en cuestión", recoge la declaración presentada por la actriz.

"Nahla Aubry ha vivido con Halle y Maceo prácticamente toda la vida de Maceo y está en una posición privilegiada para observar su relación, la dinámica familiar y la crianza de Halle a lo largo de los años". La protagonista de Monster's Ball añadió de forma tajante: "En lugar de dar la bienvenida al testimonio de estos testigos con conocimiento directo y personal, Olivier desestima sus observaciones".

En respuesta a estas afirmaciones, el abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, emitió un comunicado oficial a EW: "Mi cliente cree que lo mejor para Maceo es que el tribunal tenga acceso a toda la información sobre lo ocurrido en la casa del demandante la noche del 26 de septiembre de 2026. Debe tener la oportunidad de expresar su opinión sobre lo que vivió esa noche. Si se le impide dirigirse al tribunal respecto a estas acusaciones, mi cliente teme que se desanime a denunciar problemas o posibles abusos en el futuro".

Baghdaserians remarcó la postura del actor francés señalando: "Prevemos que el demandante intentará impedir que Maceo se dirija directamente al Tribunal. El Sr. Martínez cree que el testimonio de su hijo será clave para que el Tribunal conozca la verdad completa sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre".

Halle Berry con su hijo Maceo en 2016 | Gtres

Además, el abogado rechazó de lleno la acusación de manipulación hecha por la actriz: "Negamos categóricamente tales acusaciones. El niño es la principal víctima en este caso. Las víctimas de abuso deben poder testificar sobre el abuso sufrido. No nos sorprende que la parte contraria no quiera que el niño Maceo testifique. Al parecer, la parte contraria teme lo que el niño pueda decir".

El conflicto se desencadenó en septiembre, cuando Martinez presentó una demanda acusando a Berry de violencia física contra Maceo, afirmando que la intérprete "abusó físicamente de nuestro hijo, Maceo, saltando sobre él, rodeándole el cuello con las manos y estrangulándolo", solicitando la custodia exclusiva y una orden de alejamiento de emergencia.