Primer tráiler de Godzilla y Kong: El nuevo imperio: La batalla épica que une a la dos bestias más temidas

¡La batalla épica continúa! El Monsterverse cinematográfico de Legendary Pictures retoma el explosivo enfrentamiento de Godzilla vs. Kong con una aventura totalmente nueva que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza aún por descubrir que se oculta en nuestro mundo, poniendo en peligro su propia existencia... y la nuestra.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio se adentra aún más en las historias de estos titanes y sus orígenes, así como en los misterios de la Isla Calavera y otros muchos. Al mismo tiempo, nos descubre la mítica batalla que ayudó a forjar a estos extraordinarios seres y los vinculó para siempre con la humanidad.

Una vez más, el director Adam Wingard se pone al mando de esta gran aventura. La película está protagonizada por Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns y Fala Chen.

El guion es obra de Terry Rossio, Simon Barrett y Jeremy Slater, a partir de una historia de Rossio y Wingard and Barrett, basada en el personaje de Godzilla, propiedad de TOHO Co., Ltd y creada por esta. La película está producida por Mary Parent, Alex García, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni y Brian Rogers. Los productores ejecutivos son Wingard, Jen Conroy, Jay Ashenfelter, Yoshimitsu Banno y Kenji Okuhira.

Una vez más, Wingard colabora con el director de fotografía Ben Seresin, el diseñador de producción Tom Hammock, el montador Josh Schaeffer y la diseñadora de vestuario Emily Seresin. Los compositores son Tom Holkenborg y Antonio Di Iorio.

Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures presentan Godzilla y Kong: El nuevo imperio, una producción de Legendary Pictures dirigida por Adam Wingard.

Se estrena en España el 12 de abril de 2024 solo en cines.