Ben Affleck y Matt Damon confiesan qué odian el uno del otro y ambos tienen toda la razón

Las carreras de Matt Damon y Ben Affleck han ido siempre de la mano. Ambos comenzaron su andadura en Hollywood como extras en Campo de sueños en 1989 y ahora, en 2026, han estrenado su décimo primera película juntos: The Rip.

Esto no es casualidad. Y es que comparten una bonita amistad desde hace 45 años. De hecho, en su juventud, llegaron a ser compañeros de piso. Una época que Ben Affleck ha recordado en una reciente entrevista.

Matt Damon y Ben Affleck en SXSW | Gtres

Las dos estrellas han aparecido en el programa Today, promocionando su última cinta. Allí, Affleck comenta lo "buen padre, buen marido y buen tío" que es Damon. Sin embargo, no obtiene reciprocidad en su amigo.

"¿Y tú?", le pregunta el entrevistador sobre los rasgos favoritos de Ben para Matt: "Eh... No se me ocurre nada", bromea el eterno Jason Bourne.

Después de las risas, el presentador cambia de idea y pregunta por aquello que odia el uno del otro. Algo ante lo que ni Ben ni Matt tuvieron duda alguna.

Matt Damon y Ben Affleck pasando un buen rato | Getty Images

"No se le daba bien limpiar la casa", comenta Ben; a lo que Matt replica: "Era más joven". "Es todo lo que tengo de referencia", continúa el otrora Batman. "Podríamos preguntar a tu mujer para ver si has mejorado. Aunque tengo el presentimiento...", dice, antes de ser interrumpido por Damon: "Mejor no".

Por su parte, Matt también ha sacado a relucir el principal defecto de su compañero: "Llegamos esta mañana y Ben llegó 3 minutos antes. Llegó antes que yo y es la primera vez en 45 años que no llega tarde".

"Eso es un mito", contesta Affleck: "Trabajo duro, tengo muchas cosas que hacer. Muchas, muchas. Es genial vivir una vida de lujo. Ya sabes, ser ese actor sale de la caravana y está todo hecho por arte de magia", dice en relación a la puntualidad de Matt.

Estas críticas demuestran, una vez más, el claro afecto que se guardan el uno al otro. Y es que no importa el paso de los años: Matt Damon y Ben Affleck siguen siendo inseparables.

Una dualidad de la que hemos podido disfrutar en la gran pantalla en múltiples ocasiones y que, siempre y cuando la suciedad o la impuntualidad no lo estropee, seguirá conquistando Hollywood otras tantas décadas más.