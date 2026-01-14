TRAS DÉCADAS DE AMISTAD
Ben Affleck y Matt Damon confiesan qué odian el uno del otro y ambos tienen toda la razón
Matt Damon y Ben Affleck comparten una bonita amistad desde hace más de 45 años. Ahora, ambas estrellas de Hollywood han querido compartir qué odian el uno del otro. ¡Y con toda la razón!
Las carreras de Matt Damon y Ben Affleck han ido siempre de la mano. Ambos comenzaron su andadura en Hollywood como extras en Campo de sueños en 1989 y ahora, en 2026, han estrenado su décimo primera película juntos: The Rip.
Esto no es casualidad. Y es que comparten una bonita amistad desde hace 45 años. De hecho, en su juventud, llegaron a ser compañeros de piso. Una época que Ben Affleck ha recordado en una reciente entrevista.
Las dos estrellas han aparecido en el programa Today, promocionando su última cinta. Allí, Affleck comenta lo "buen padre, buen marido y buen tío" que es Damon. Sin embargo, no obtiene reciprocidad en su amigo.
"¿Y tú?", le pregunta el entrevistador sobre los rasgos favoritos de Ben para Matt: "Eh... No se me ocurre nada", bromea el eterno Jason Bourne.
Después de las risas, el presentador cambia de idea y pregunta por aquello que odia el uno del otro. Algo ante lo que ni Ben ni Matt tuvieron duda alguna.
"No se le daba bien limpiar la casa", comenta Ben; a lo que Matt replica: "Era más joven". "Es todo lo que tengo de referencia", continúa el otrora Batman. "Podríamos preguntar a tu mujer para ver si has mejorado. Aunque tengo el presentimiento...", dice, antes de ser interrumpido por Damon: "Mejor no".
Por su parte, Matt también ha sacado a relucir el principal defecto de su compañero: "Llegamos esta mañana y Ben llegó 3 minutos antes. Llegó antes que yo y es la primera vez en 45 años que no llega tarde".
"Eso es un mito", contesta Affleck: "Trabajo duro, tengo muchas cosas que hacer. Muchas, muchas. Es genial vivir una vida de lujo. Ya sabes, ser ese actor sale de la caravana y está todo hecho por arte de magia", dice en relación a la puntualidad de Matt.
Estas críticas demuestran, una vez más, el claro afecto que se guardan el uno al otro. Y es que no importa el paso de los años: Matt Damon y Ben Affleck siguen siendo inseparables.
Una dualidad de la que hemos podido disfrutar en la gran pantalla en múltiples ocasiones y que, siempre y cuando la suciedad o la impuntualidad no lo estropee, seguirá conquistando Hollywood otras tantas décadas más.
