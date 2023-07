Matt Damon revela el momento en el que su amistad con Ben Affleck cambió para siempre: "No quiero desperdiciar más el tiempo"

Hay amistades que duran una vida entera y la Matt Damon y Ben Affleck va camino de convertirse en ello. Ambos soñaban desde niños en triunfar en Hollywood y cuando tuvieron suficiente edad se mudaron primero a Boston y luego a Los Ángeles para apostarlo todo en la industria del cine, aunque su convivencia no fuera la más limpia del mundo.

No fue hasta 1997 con 'El indomable Will Hunting' cuando se hicieron un nombre con el Oscar que ganaron a Mejor Guion Original. Desde entonces, sus colaboraciones fueron decayendo, pero su amistad permaneció intacta.

Sin embargo, en los últimos años eso cambió y en en 2021 protagonizaron 'El último duelo' para un año más tarde repetir experiencia con 'Air', dirigida esta vez por el propio Affleck.

En una entrevista en Who's Talking to Chris Wallace, el actor de 'Oppenheimer' recordó el punto de inflexión en volver actuar juntos, después de ver el documental de The Beatles 'Get Back': "Me puso muy triste... Porque los ves y son tan felices".

"Llamé a Ben y le dije: 'Mira, ya sabes, estábamos hablando de trabajar más juntos y habían pasado 25 años desde 'El indomable Will Hunting'. Entonces, estaba como: '¿Qué estamos haciendo?'", comentó el intérprete.

Matt Damon y Ben Affleck | EFE

Asimismo, Damon reveló el triste momento en el que su relación cambió por completo. Y es que, la muerte de su padre, Kent, con quien Affleck mantenía una relación muy cercana, en 2017, supuso un estrechamiento aún mayor entre ellos.

"Es como si hubiera cambiado algo en nosotros. Pienso que realmente empiezas a ver el final cerca y empiezas a sentir que quiero hacer que cada segundo cuente", confesó Damon. "No quiero desperdiciar más el tiempo", admitió.