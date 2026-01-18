Matt Damon dice que Netflix explica las tramas "3 o 4 veces" en los diálogos de sus películas porque la gente se distrae con el móvil

Los móviles no solo distraen al espectador, ya que también estánredefiniendo la forma en la que se consume el cine y en la que los directores crean películas. Consultar el teléfono aunque no haya saltado ninguna notificación es un hábito que hemos normalizado y más aún en nuestros hogares.

El auge del streaming nos ha permitido ver muchos títulos a los que antes no se podía acceder con tanta facilidad, también ha perturbado la experiencia de ver películas o series, y sobre este debate han reflexionado Matt Damon y Ben Affleck.

Matt Damon y Ben Affleck en la premiere de El botín | Gtres

Los actores acudieron al podcast de Joe Rogan para hablar de El botín, su último estreno en Netflix, y han discutido sobre las diferencias entre ver una película en el cine o en casa y cómo los espectadores distraídos por los teléfonos influyen en cómo se hacen las películas.

"Fui a ver Una batalla tras otra en IMAX; no hay nada como esa sensación", dijo Damon. "Estás con un grupo de desconocidos, pero gente de tu comunidad, y vives esta experiencia juntos. Siempre digo que es más como ir a la iglesia: llegas a la hora acordada. No te espera", señaló sobre la experiencia en cines.

"Ver la televisión en casa es una experiencia muy diferente. Estás viendo la televisión en una habitación, con las luces encendidas, pasando otras cosas, los niños y los perros correteando, lo que sea. Simplemente es un nivel de atención muy diferente al que estás dispuesto o puedes prestarle", añadió, explicando cómo ese cambio está afectando la forma en la que se hacen películas.

"La forma estándar de hacer una película de acción, según aprendimos, era tener tres escenas: Una en el primer acto, otra en el segundo, otra en el tercero. Y la gran escena con todas las explosiones, en el tercer acto, se gasta la mayor parte del dinero. Ese es el final ideal", continuó. "Ahora Netflix dice: '¿Podemos tener algo importante en los primeros cinco minutos?'. Queremos que la gente no se desvíe. Y no estaría mal que repitiéramos la trama tres o cuatro veces en el diálogo, porque la gente está con el móvil mientras la ve".

Ben Affleck y Matt Damon en El botín | Netflix

Tras ello, Affleck agregó que "luego ves Adolescencia y no hace nada de esa mierda y fue jodidamente genial".

"Parece más bien la excepción. Espero que no lo sea", comentó Damon. "Mi sensación es que esto demuestra que no es necesario hacer ninguna de esas mierdas para que la gente lo vea", respondió Affleck, aunque argumentó que el streaming no representa una "amenaza existencial" y que "las cosas cambian". "Con la llegada de la televisión, hubo menos visitas al cine, y eso seguirá sucediendo".

De lo que no hay duda es que esta tendencia que ha llevado que muchas películas tengan diálogos más sobre explicativos con la repetición de información clave y, por lo tanto, menos sutileza narrativas, lo que se traduce en un menor impacto emocional e incluso los matices interpretativos pasan más desapercibidos.