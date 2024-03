Piratas del Caribe rompe con Johnny Depp: Disney asegura que la próxima será un "reboot"

Una de las grandes franquicias de Disney es, sin lugar a duda, Piratas del Caribe. Las cinco películas sacadas hasta la fecha han recaudado más de 4.500 millones de dólares y han hecho historia del cine. Con el Capitán Jack Sparrow (Johnny Depp) como protagonista, esta saga ha sido un verdadero éxito y ha traspasado fronteras.

Por ello, cuando se lanzó la idea de un Piratas del Caribe 6 todo el mundo se preguntó si Johnny Depp volvería a la franquicia y comenzaron las dudas y especulaciones sobre si esta historia podría seguir sin el carismático y extravagante personaje de Depp. Ahora, el productor de las películas en Disney, Jerry Bruckheimer, ha disipado las dudas cuando se le ha preguntado sobre el futuro de Piratas del Caribe y Top Gun 3, otro de sus grandes proyectos con Tom Cruise a la cabeza.

Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' | Walt Disney Pictures

"Es difícil saberlo. No lo sabes, realmente no lo sabes. No sabes cómo se unen. Simplemente no lo sabes. Porque con Top Gun tienes un actor icónico y brillante. Y cuántas películas hace antes de hacer Top Gun, no te lo puedo decir. Pero vamos a reiniciar Piratas, así que es más fácil montarlo porque no tienes que esperar a ciertos actores", ha dicho a ComicBook.

De esta forma, se ha confirmado que habrá un reboot con un elenco nuevo, por lo que será raro si aparece alguno de los miembros del reparto original y eso incluye a Johnny Depp como Jack Sparrow. El actor ha estado muy alejado de Hollywood desde su juicio con Amber Head y, aunque su nombre haya salido a relucir porque otra actriz ha asegurado que tuvo un fuerte encontronazo con él en un set, el intérprete ha decidido permanecer en silencio y al margen de cualquier tipo de rumor o polémica.

En 2022 ya se preguntó a Bruckheimer sobre la posibilidad de que Depp volviera a ponerse en la piel de Sparrow y dijo: "No en este momento. El futuro aún está por decidirse". También aclaró qué había ocurrido con la versión con Margot Robbie, que incluso llegó a tener guion, lo puedes ver en el vídeo de arriba.

'Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto' | Disney

Hay que recordar que el guion de esta nueva película también estaría hecho, según dijo Craig Mazin, uno de los guionistas, a Los Angeles Time: "Lo presentamos y pensamos que no había manera de que lo compraran, es demasiado extraño. ¡Y lo hicieron! Y luego escribimos un guion fantástico y se produjo la huelga y todos estaban esperando".

Lo que sí se ha dado por hecho con las palabras del productor Jerry Bruckheimer es que lo próximo de Piratas del Caribe será nuevo y diferente y que posiblemente no incluya a Johnny Depp.