La reacción de Elsa Pataky al ver su musculoso brazo y preguntarle si ya tiene más que Chris Hemsworth

Elsa Pataky y Chris Hemsworth son una de las parejas de Hollywood con mejor forma física. El actor de Marvel acaba de cumplir 42 años pero cada día está más y más fuerte.

Los dos entrenan muy duro, algo que suelen mostrar a través de sus redes sociales. Así, en una entrevista que Elsa Pataky ofreció en Madrid los reporteros se asombraron al ver su musculoso brazo.

"Bueno, siempre he sido, ya sabéis, yo soy muy amante del deporte. Me encanta hacer deporte. Me gusta cuidarme. Me gusta la vida sana y lo llevo haciendo muchos, muchos años y yo creo que es un estilo de vida", decía la actriz española.

Entonces una reportera le preguntó si tenía ya más brazo que su marido: "Sería un poco exagerado que yo tuviese el brazo de Chris que casi no me cabe entre las dos manos".

"Él es igual hace mucho deporte. Tenemos un gimnasio en casa y disfrutamos de entrenar juntos. Es una de las cosas que nos une también bastante", terminaba diciendo.