EN BEVERLY HILLS
Zoe Kravizt y su madre Lisa Bonet soltaron una serpiente en la casa de Taylor Swift que terminó con parte de la vivienda destrozada
Zoe Kravitz ha revelado un episodio vivido junto a su madre, Lisa Bonet, en casa de Taylor Swift que, según ha admitido entre risas, terminó siendo bastante más caótica de lo esperado por culpa de una serpiente.
Publicidad
Zoe Kravitz y Taylor Swift se conocen desde hace más de una década, pero su relación se fortaleció durante la pandemia, cuando Swift pasó tiempo en Londres acompañada por la actriz y su círculo cercano.
Además, la actriz ha colaborado en la creación de dos canciones del álbum Midnights de Taylor, aportando coros y coescribiendo Lavender Haze y Karma.
Su amistad ha llegado a tal punto de confianza que durante los incendios forestales de Los Ángeles en enero, mientras la cantante estaba fuera, Zoe y su madre, Lisa Bonet, se refugiaron en sumansión de Beverly Hills.
Pero madre e hija no fueron solas, sino que se llevaron consigo a Orpheus, la serpiente mascota de Bonet.
Todo transcurría con normalidad hasta que, en el último día de su estancia, Orpheus encontró una pequeña rendija en el baño y se escapó; una anécdota que Kravitz ha contado en el Late Night con Seth Meyers.
"Estaba haciendo mi equipaje y le decía a mi madre: 'Quiero ser una buena invitada. Me gusta dejar las cosas mejor de cómo las encontré. No quiero que sepa siquiera que hemos estado aquí'", comenzaba contando la intérprete de The Batman.
La situación se complicó cuando Lisa intentó sujetar a la serpiente y solo consiguió retener una parte de su cola. Zoe, en pánico, buscó ayuda y, junto al administrador de la casa, comenzaron adestruir el baño con una palanca para recuperar a la serpiente.
"Estaba tan nerviosa que mi madre decía: 'Si hubiera tenido las dos manos, te habría abofeteado'. Solo me decía: '¡Cálmate!'", contaba.
A pesar de su intento por ocultar el incidente hasta reparar el destrozo, Swift ya estaba al tanto: "La llamé y le dije: '¡Hola! Quería hablar contigo sobre algo'. Y ella me respondió: '¿Es sobre el hecho de que casi pierdes una serpiente en mi casa y has destruido mi baño?'".
El presentador recogía la anécdota bromeando sobre la inclusión de Orpheus en el próximo álbum de Taylor, The Life of a Showgirl.
Una anécdota que ha quedado en risas y, probablemente, como recordatorio de que una serpiente de mascota puede hacer que tengas que destrozar parte de tu casa para encontrarla, algo que nosuele venir bien a no ser que seas Taylor Swift.
Publicidad