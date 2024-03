Johnny Depp, acusado de explotar contra una actriz y llamarla "puta idiota" en un rodaje: "No llores"

La vida de Johnny Depp dio un vuelco cuando sus problemas con su exmujer Amber Heard salieron a la luz y se comenzó una batalla legal sin precedentes en Hollywood. Su juicio fue incluso retransmitido y seguido por medio mundo, y terminó con Heard como culpable de difamar al actor.

Sin embargo, las carreras de ambos intérpretes se han visto muy afectadas, y mientras Amber se mudó a España y vive ahora en Madrid con su hija, Depp ha vuelto a los titulares protagonizando una polémica con otra mujer.

La actriz Lola Glaudini ha acudido al podcast Powerful Truth Angels y ha contado que tuvo una muy mala experiencia trabajando con el actor de Piratas del Caribe en Blow, en el año 2001. Era la primera vez que Lola hacía un proyecto cinematográfico en estudio y tuvo un pequeño papel en la cinta. Glaudini ha contado que tuvo un encontronazo muy fuerte con Depp. Puedes recordar el film en el vídeo.

"Él recita su monólogo. Escucho la señal de corten y digo jaja, me río mucho o lo que sea. Johnny Depp, cuando dicen corten, se acerca a mí, se me acerca, me pone el dedo en la cara y me dice: '¿Quién coño te crees que eres? ¿Quién coño te crees que eres? Cierra la puta boca. Estoy aquí tratando de decir mis putas líneas y tú estás puto desconcentrándome. Puta idiota. Oh, ahora, ¿ahora no es tan gracioso? ¿Ahora sabes callarte la puta boca? ¿Ahora puedes puto callarte la puta boca? Así de calladita, así es como te vas a quedar joder'", recuerda Glaudini.

"El primer día en el set no le conocí. Esta fue mi primera película de estudio, hasta entonces solo había hecho independientes. Y tengo a la estrella a la que he idolatrado, con quien estoy tan entusiasmada de trabajar, y me estalla en la cara. Lo único que pasó por mi cabeza fue: 'No llores, no llores, no llores'".

Depp supuestamente le dio "una disculpa sin disculpas" cuando se vieron en el set más tarde: "Sabes, antes estaba muy metido en lo mío, metiéndome en mi personaje, estoy haciendo ese acento de Boston, y es realmente jodido. Estoy un poco tenso y esas cosas. Así que solo quería asegurarme de que estemos bien y todo eso".

Johnny Depp en Blow | Cordon Press

"Entonces simplemente lo miré y dije, '¿De qué estas hablando? Por supuesto, no no, todo genial'. Porque yo estaba pensando en que mi padre me dijo: 'No dejes que te vean sudar'. Así que eso fue todo. Cuando terminamos yo era como una paria. Nadie quería hablar conmigo porque era la puta a la que él criticó", recuerda.

Dadas estas declaraciones, medios como Variety han publicado el comunicado de un representante de Johnny Depp y de un técnico de sonido de Blow. El representante ha negado las acusaciones y le ha dicho a la revista que el actor "siempre prioriza las buenas relaciones de trabajo con el elenco y el equipo y este relato difiere mucho del recuerdo de otros miembros en el set en ese momento".

Samuel Sarkar, técnico de sonido, ha dicho también en un comunicado: "Como persona de sonido, estás constantemente escuchando todo lo que sucede en el set, ruidos y conversaciones. De hecho, específicamente, escuchaba el micro de Johnny para comprobar si había interferencias, durante los ensayos y las tomas. Nunca escuché algo así, habría sido un acontecimiento digno de resaltar".