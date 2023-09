¿Con Johnny Depp? Piratas del Caribe 6 es una realidad, pero afirman que el guion es "demasiado extraño"

El showrunner de la exitosa serie de HBOMax The Last of Us, Craig Mazin, está inmerso en un nuevo proyecto que alegrará a muchos fans de la icónica franquicia de Piratas del Caribe de Disney. Antes de la huelga simultánea en Hollywood, Craig estaba trabajando en una nueva entrega de Piratas del Caribe que se convertiría en la sexta película de la saga.

Mazin escribió el guion de la nueva cinta junto a Ted Elliot, el guionista de la primera parte de la saga, y ha revelado durante una entrevista con Los Angeles Times que el guion de Piratas del Caribe 6 es "demasiado extraño" como para que Disney haya tomado la decisión de comprarlo.

"Lo presentamos y pensamos que no había forma de que lo compraran, es demasiado extraño. ¡Y lo hicieron! Y luego escribió un guion fantástico, ocurrió la huelga y todos estamos esperando", ha indicado Mazin sobre el proyecto que en la actualidad se encuentra detenido.

Fotograma de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' | Disney

Por el momento, se desconoce la historia sobre la que versará la nueva entrega de Piratas del Caribe y se mantiene en secreto si podremos presenciar el regreso del admirado capitán Jack Sparrow interpretado por Johnny Depp, aunque él mismo negó tajantemente su regreso.

Sin embargo, el productor de la franquicia, Jerry Bruckheimer, se sinceró en mayo de 2022 cuando, durante una entrevista con The Sunday Times, le preguntaron si Depp volvería. "No en este momento", afirmó. "El futuro aún está por decidirse".

Lo que tenemos claro es que la idea de una nueva entrega de la saga dirigida por Margot Robbie ha sido descartada y, por el momento, no se llevará a cabo. Durante una entrevista con Vanity Fair, Robbie compartió: "Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo, hace mucho tiempo, para que fuera más protagonizada por mujeres, no totalmente dirigida por mujeres, sino simplemente un tipo diferente de historia, lo cual pensamos que habría sido realmente genial. Pero supongo que no quieren hacerlo".

Bruckheimer se pronunció al respectó y aclaró que, aunque la idea no ha sido del todo descartada, han dado prioridad al guion de Mazin y Elliot que, con suerte, verá la luz con el final de la huelga.