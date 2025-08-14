EL ACTOR DE SPIDERMAN
Mr. camiseta mojada: Tom Holland marcando todos sus músculos tras salir del agua con la ropa empapada
Tom Holland ha vuelto a conquistar internet con una aparición luciendo una camiseta empapada, un físico tonificado y el mismo encanto que lo ha convertido en el 'crush' de millones de personas.
Tom Holland se ha consolidado como uno de los actores más queridos por el público no solo por su talento delante de las cámaras, sino también por su encanto natural y su carisma, que lo han convertido en el 'crush' de muchos fans.
El actor es la prueba perfecta de que el equilibrio entre sensibilidad y magnetismo existe, tal y como ha demostrado en su última aparición más atrevida en redes sociales.
El británico ha vuelto a sorprender a sus seguidores luciendo una camiseta empapada que se ajustaba a su torso que dejaba ver su cuerpo tonificado.
El actor participaba en una sección para Men's Health UK durante el Bero 2025 Paddle Classic, un evento que él mismo había organizado.
En el vídeo, Holland se ha sometido a un baño de hielo mientras respondía a preguntas sobre entrenamiento y estilo de vida en formato 'Smash or Pass', una especie de juego similar al 'a favor (smash) o en contra (pass)'.
Visiblemente tiritando, el intérprete comentaba: "¡Dios mío! Estoy congelado hasta los huesos", mientras recuperaba el aliento entre palabras.
Durante la entrevista, Tom ha compartido detalles sobre su rutina de ejercicios, que incluye jugar al golf, al pádel, hacer burpees (aunque "los odia") y entrenamientos con peso corporal.
El actor decía 'a favor' a las saunas y 'en contra' rotundamente a las fotos en el gimnasio: "No soy de hacerme selfies en el gimnasio. Nunca me pillarás publicando una. Quizás sí cuando era niño, pero ya no".
Para finalizar el vídeo, el actor concluía bromeando: "Estoy disfrutando de este baño de hielo ahora, pero estoy llegando al punto en que me gustaría que esto terminara de una vez por todas".
Tom Holland, que organiza el evento como promoción de su marca de cerveza sin alcohol, se encuentra grabando SpiderMan: Brand New Day, la cuarta entrega de la franquicia, prevista para estrenarse en julio de 2026.
