Phil Collins revela la reacción de Lily Collins tras temer su muerte: "Rompió a llorar porque ahora tiene un hijo"

Phil Collins se ha sincerado sobre uno de los momentos más duros de su vida durante su entrevista con Piers Morgan, en la que ha hablado abiertamente de sus problemas con el alcohol y de las graves consecuencias que tuvo su adicción.

El legendario cantante de 75 años atravesó en 2024 una grave crisis de salud después de años de consumo de alcohol y llegó a estar ingresado durante meses en un hospital de Suiza. Su estado se deterioró hasta el punto de necesitar diálisis tras un fallo de riñones.

"La gente venía a despedirse", explicó anteriormente el artista, que ha reconocido que fue "muy afortunado" por salir adelante.

Phil Collins en un concierto de 2019 | Cordon Press

Durante aquella hospitalización, su representante llegó a reunir a sus cinco hijos para explicarles que la situación era crítica. Collins es padre de Joely y Simon, fruto de su matrimonio con Andrea Bertorelli, de Lily Collins, nacida de su relación con Jill Tavelman, y Nicholas y Matthew, de su matrimonio con Orianne Cevey.

Más de un año después de aquel episodio, toda la familia se reunió durante las pasadas Navidades. Fue entonces cuando Collins pudo ver hasta qué punto sus hijos habían temido perderle.

"Lily, por ejemplo, rompió a llorar porque ahora tiene un hijo", ha relatado el músico. "Ella dijo: 'Nunca pensé que mi hija llegaría a conocer a su abuelo'", continuó sobre la actriz de Emily en París, que tiene una hija desde 2025. "Fue muy emotivo, muy conmovedor".

"Fue maravilloso escuchar sus historias sobre cómo temían no volver a verme", compartió Collins.

La relación entre padre e hija no ha sido siempre sencilla, pero, ahora, después de haber estado al borde de la muerte, Collins afronta esta nueva etapa sobrio y mucho más unido a sus cinco hijos.