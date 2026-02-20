Daniel Radcliffe y Erin Darke dieron la bienvenida a su primer bebé en 2023. El eterno Harry Potter se convertía de esta manera en padre y desde entonces sólo se conoce el sexo del bebé.

El actor ha preferido mantener en privado los detalles de su hijo y apenas ha hablado sobre algunos aspectos de la paternidad, como lo aterradora que es.

Además, en entrevistas pasadas ha sido claro respecto a cómo quiere que el niño crezca sin conocer la fama mundial que tiene su padre.

Emma Watson, Rupert Grint y Daniel Radcliffe en 'Harry Potter' | Warner Bros.

Y es que, parece que Daniel ha encarnado a la versión moderna de Vernon Dursley, su tío en la ficción, y ha confirmado que le oculta a su hijo pequeño todas sus conexiones con Hogwarts.

"¿Sabe mi hijo quién es Harry Potter? No, todavía no", ha asegurado Radcliffe al New York Times. "Hace poco me dieron un DVD para que lo autografiara, así que estuvo en la mesa de la cocina un par de días, y en un momento dado, él estaba a su lado y pensé: '¿Quién es?'. A ver si me reconocía en la portada".

Daniel Radcliffe junto a su hijo en la huelga | Getty

Sin embargo, el intérprete se sintió aliviado después de que su hijo de casi tres años no lo reconociera en la carátula de la película: "No me reconoció, lo cual es genial. Mientras pueda ser su padre, y él no me conozca por nada más, lo mantendré así mientras pueda".

Lo que parece que sí hará será leerle a su hijo los libros de J.K. Rowling si el joven se interesa en la saga mágica. Aunque queda claro que el actor tratará de alejarle del mundo de la fama lo máximo posible.