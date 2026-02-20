Estrenos de cine del 20 de febrero: El agente secreto, nominada a cuatro Oscar, y Greenland 2 aterrizan en las salas

El agente secreto

La ganadora de dos Globos de Oro y candidata a cuatro estatuillas de Hollywood, El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, se centra en la vida de un profesor durante la dictadura militar brasileña en la que huye de un pasado turbulento a la ciudad de Recife. Pero pronto se da cuenta de que la ciudad está lejos de ser el refugio que busca, que las fuerzas gubernamentales le persiguen y las amenazas de muerte de ciernen sobre él. La cinta, firme competidora de la española Sirat al Oscar a Mejor Película Internacional, está protagonizada por Wagner Moura, Alice Carvalho, Gabriel Leone o Udo Kier.

Duración: 158 minutos.

Greenland 2

Ric Roman Waugh dirige Greenland 2, el thriller de acción protagonizado por Gerard Butler y Morena Baccarin en el que, después de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, su protagonista junto con su mujer y su hijo son obligados a abandonar el búnker que les ha mantenido a salvo durante cinco años para buscar una zona en Europa que pueda ser habitable. Así, el último refugio es el principio de un nuevo comienzo.

Duración: 98 minutos.

Sin conexión

Sin conexión es la nueva película de Bradley Cooper como director, protagonizada por Will Arnett y Laura Dern que narra el desmoronamiento de un matrimonio que supera los 50 años. La película está basada en la vida del futbolista semiprofesional John Bishop que se convirtió en comediante. La producción gira en torno a la relación matrimonial del protagonista en un momento de crisis y divorcio más que en su carrera cómica.

Duración: 124 minutos.

La maldición de Shelby Oaks

Dirigida por Chris Stuckmann y producida por Mike Flanagan, esta historia de terror se centra en la búsqueda desesperada de una mujer por encontrar a su hermana desaparecida se vuelve obsesiva al descubrir que el demonio que las atormentaba en su infancia no era fruto de su imaginación.

Duración: 99 minutos.

El fantasma de mi mujer

El fantasma de mi mujer es la nueva producción de María Ripoll, una comedia negra protagonizada por Javier Rey, Loreto Mauleón, María Hervás, Marco Cáceres y Macarena Gómez. En la cinta, Fernando vive un matrimonio tranquilo con María mientras tiene un lío con Julia. Una noche recibe la llamada de su amante diciéndole que acaba de atropellar a María y necesita ayuda para deshacerse del cadáver.

Duración: 95 minutos.

Balandrau, viento salvaje

Fernando Trullols dirige Balandrau, viento salvaje, el largometraje inspirado en los hechos que conmocionaron a todo el país hace 25 años en el Pirineo catalán. La película relata la historia de un grupo de montañeros que se vieron sorprendidos por la peor tormenta de nieve de los pirineos catalanes y la gesta de los bomberos para rescatarlos. Se trata de una historia real que hizo cambiar los protocolos de actuación de los rescates de montaña. Álvaro Cervantes, Bruna Cusí, Marc Martínez, Edu Lloveras, Àgata Roca, Anna Moliner, Pep Ambròs y Francesc Garrido.

Duración: 116 minutos.

La boda

La película La boda es la ópera prima de Pedro Cenjor con Elena Furiase y Daniel Chamorro como protagonistas. Una reflexión sobre la necesidad de amar y ser amados en entornos en los que las emociones se esconden muy dentro.

Duración: 103 minutos.

Las líneas discontinuas

Y, Las líneas discontinuas, escrita y dirigida por Anxos Fazáns, aborda la relación entre una mujer de 50 años en proceso de divorcio y un joven trans que se conocen cuando él entra a robar en casa de ella. Pese a lo improbable de la circunstancia, surge una fuerte atracción.

Duración: 90 minutos.