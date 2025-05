El vídeo de Pedro Pascal pillado diciendo a un amigo: "soy una perra perezosa y pija de 50 años"

El daddy favorito de internet lo ha vuelto a hacer. Esta vez no ha sido en una alfombra roja ni con un nuevo papel, sino por un momento captado al vuelo por un fan en el cine que por supuesto se ha hecho viral en TikTok, donde parece haber un consenso general de amar a Pedro Pascal (y nos encanta).

Todo ocurrió durante la premiere de Ballerina en Londres, el spin-off de John Wick protagonizado por Ana de Armas. Pedro Pascal, que no sale en la película pero fue a apoyar a la actriz cubana, se dejó ver entre el público, como uno más, aunque nunca lo sea.

El actor, que acaba de cumplir los 50, fue grabado mientras subía tranquilamente las escaleras del cine para buscar su asiento.

A su lado iba su amigo y colaborador habitual, Sean Seraphim, con quien ha trabajado tanto en The Last of Us como en Gladiator II, y mientras iban enfrascados en una conversación que más de uno hubiera pagado por escuchar, en el vídeo se le oye soltar:

"Hell no! I am a lazy 50-year-old bougie bitch", es decir, algo así como: "¡Ni de coña! Soy una perra perezosa y pija de 50 años...", como respuesta a algún plan o situación que probablemente le apetecía entre cero y nada. ¿Un afterparty lleno de gente joven tal vez?

Por supuesto la frase está corriendo como la pólvora en redes sociales, encantados una vez más del sentido del humor que caracteriza al actor chileno, irónico, cercano y lleno de ganas de reírse de sí mismo.