Pedro Almodóvar pasa del cine a la literatura con su primera novela, El hombre que solo escribía en los aviones

El cineasta Pedro Almodóvar publicará su primera novelaEl hombre que solo escribía en los aviones (Reservoir Books) el 29 de octubre, en lo que supone su segunda incursión en la literatura después del libro de relatos que publicó en 2023 El último sueño (2023).

Según detalla la editorial este martes, El hombre que solo escribía en los aviones tiene como protagonista a Flavio Guijarro, un hombre que ha pasado media vida reinventándose. Ha tenido decenas de aficiones, pero pocas veces han culminado en una profesión; la de actor es la que ha logrado cultivar con más o menos fortuna.

En un viaje de promoción, sin embargo, a diez mil metros de altura, descubre tardíamente una nueva vocación: la escritura y desde ese momento se dedicará a combatir sus bloqueos creativos y perseguir ese sueño… que irremediablemente se le escapa de las manos en cuanto se acerca el momento de poner el punto final, indican desde la editorial.

Se trata de una narración que se adentra -continúa- "en una selva de experiencias y lecturas, de tramas inventadas y de ideas prestadas, que a su vez sirven de cimiento a una obra sorprendente, libresca y muy apasionada".

Pedro Almodóvar presentó su última película Amarga Navidad en el Festival de Cannes donde acudió con todo el equipo del filme.