Paris Jackson se hace unas pruebas de urgencia tras la advertencia de sus seguidores: "Me están asustando"

Paris Jackson ha tenido que interrumpir los ensayos de su próxima gira por un inesperado problema de salud que ha saltado todas las alarmas entre sus seguidores.

Tras publicar un vídeo en sus redes sociales, la cantante de 28 años comenzó a recibir una oleada de mensajes advirtiéndole de que algo no iba bien en su cuello.

La preocupación fue tal que la propia Paris decidió tomar cartas en el asunto de inmediato: "Me voy a hacer una ecografía para revisar mis ganglios linfáticos, ya que me comentaron lo raro que se veía mi cuello en mi última publicación. Creo que solo es mi cuello, y me están asustando, pensando que algo anda mal", explicaba a sus fans.

La situación llegó a asustar tanto a la artista que no dudó en trasladar a un equipo médico a su propio local de ensayo para salir de dudas: "Varias personas me han dicho que mi cuello se ve rarísimo en el último vídeo que publiqué. Así que estoy como asustada. Como, 'Oh, eso es raro, una locura'. Hago que alguien venga a mi estudio de ensayo y me haga una ecografía de la garganta", contaba a través de sus historias en Instagram.

Tras el examen médico, Paris pudo respirar tranquila al confirmar que solo sufre un ligero enrojecimiento en las cuerdas vocales, aclarando la situación: "La razón por la que mi cuello se ve tan raro es simplemente porque he ejercitado esos músculos al cantar durante tanto tiempo, y eso es algo común entre los cantantes. En mi caso es más evidente porque soy delgada".

Este susto médico coincide con una etapa de gran exposición y tensiones para la joven, ya que hace poco insinuó a través de sus redes sociales que su madre, Debbie Rowe, fue utilizada como un "molde de clonación" en medio de las nuevas acusaciones contra su padre Michael Jackson.

A pesar de haber confirmado que sus análisis de sangre son normales, la salud de la artista siempre ha estado observada con lupa debido a su complejo historial personal con el alcohol y las drogas, del que ella ha hablado sin tapujos.

Paris Jackson vía Instagram stories | Instagram Paris Jackson

La modelo ha recordado en varias ocasiones las secuelas de sus adicciones del pasado, visibilizando las duras consecuencias de los trastornos mentales que padece: "El trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento es una pesadilla. También lo es el TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático) complejo y el TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo)".

Con este bache médico superado, Paris se concentra ahora en el lanzamiento de su nuevo proyecto musical, Teenage Drama, previsto para el próximo 22 de mayo.