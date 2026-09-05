Bruce Cambpell revela que le quedan 5 años de vida tras ser diagnosticado de cáncer: "Un hombre que se está muriendo"

Bruce Campbell, conocido por interpretar a Ash Williams en la saga Evil Dead, ha compartido una nueva y preocupante actualización sobre su estado de salud.

El actor de 68 años ha revelado que los médicos le han dado un pronóstico de aproximadamente cinco años de vida después de ser diagnosticado de cáncer.

Campbell ya había hecho público que padecía la enfermedad el pasado mes de marzo, aunque desde entonces había evitado especificar qué tipo de cáncer sufría.

Bruce Campbell en Evil Dead 2 | Renaissance Pictures

La nueva información llega después de su aparición en The Adam Carolla Show, en cuya charla el presentador le preguntó directamente sobre la enfermedad.

"Este es el tipo de cáncer que tengo, del que no quiero hablar, actualmente tiene un pronóstico de cinco años", explicó el intérprete.

El actor anunció por primera vez su diagnóstico en marzo, cuando explicó que padecía un cáncer "tratable" pero no "curable". Desde entonces, Campbell ha decidido mantener en privado el tipo concreto de enfermedad que le han diagnosticado.

"Es algo fascinante que sucede porque el cáncer también te trastorna la mente. Sin embargo, he decidido, de forma muy concreta, vivir con él, no morir a causa de él", ha comentado el actor.

"Uno puede adentrarse en un laberinto interminable. El laberinto del cáncer es enorme. Puedes participar en grupos de discusión con 10.000 hombres que tienen exactamente lo mismo que tú. Yo no me acercaría a eso ni con un palo de diez metros", ha señalado.

Campbell también habló sobre cómo fue rodar su nueva película, Ernie and Emma mientras luchaba contra el cáncer. En la película, el actor interpreta a un vendedor jubilado y viudo que emprende un viaje por carretera para esparcir las cenizas de su difunta esposa.

"Es un momento muy fascinante tener una película sobre un hombre que esparce las cenizas de su esposa fallecida, realizada por un hombre que se está muriendo", admitió de forma irónica sin perder el humor.

Bruce Campbell en Spider-Man | Columbia Pictures

"Sigo adelante. Tengo una película que promocionar. Y cuando promociono esta película, no tengo nada que hacer. Mentalmente, estoy libre de preocupaciones cuando me dedico a promocionarla", dijo Campbell sobre su estado actual, asegurando que está "perfecto" ya que sigue negándose a que su enfermedad le impida vivir la vida.

"El cáncer me da escalofríos por todas las consecuencias que conlleva. Uno no muere de cáncer, sino de lo que el cáncer le hace a uno", terminó por añadir sobre la enfermedad.