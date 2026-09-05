Jennifer Lawrence se sincera sobre sus inyecciones de bótox y el retoque que le da miedo: "No puedo ponerme mucho"

Jennifer Lawrence ha vuelto a demostrar que no tiene demasiados reparos a la hora de hablar con naturalidad sobre su aspecto físico.

La actriz se ha sincerado en una entrevista con Vogue sobre su relación con el envejecimiento, el cuidado de la piel y algunos procedimientos estéticos que se hace. Entre ellos, el bótox, aunque la intérprete ha dejado claro que no quiere abusar de él.

Jennifer Lawrence | Gtres

"No puedo hacerme muchos retoques. Necesito tener movimiento en la cara; me pongo bótox, pero no puedo hacerme mucho. Si mi piel va a quedar un poco más flácida de lo que me gustaría, al menos se ve luminosa y bonita", ha expresado, añadiendo que apuesta por tratamientos faciales y procedimientos menos invasivos, entre ellos la radiofrecuencia.

Respecto a los procedimientos que no quiere probar, Lawrence comentó le dan "mucho miedo" las transferencias de grasa: "Apoyo a quienes se las hacen porque quiero seguir observando y ver qué sucede, pero no estoy segura de si me las harán".

Eso sí, ha señalado que le encantaría que le extrajeran las bolas de Bichat, es decir, someterse a una bichectomía, aunque no puede "porque todo el mundo se daría cuenta". Durante su conversación con Vogue, Lawrence también ha confesado que odia teñirse el pelo o hacerse la manicura.

Jennifer Lawrence en el estreno en Nueva York de su película 'Sin malos rollos' | Getty

Su postura ha contrastado con algunos de las rumores que han circulado durante los últimos años sobre su rostro. Y es que, otras celebridades como Nicole Kidman o Lisa Kudrow también han optado por reducir las inyecciones de bótox.

Aún así, estos procedimientos estéticos siempre ha sido una realidad de la que cada vez más actrices de primer nivel hablan sin tapujos.