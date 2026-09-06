¿La nueva Wonder Woman? Adria Arjona enseña su brutal entrenamiento mientras se prepara para la secuela de Superman

El nuevo Universo DC que dirige James Gunn está yendo con paso firme pese al fracaso en taquilla de Supergirl y en 2027 apostará por volver a llenar las salas con Man of Tomorrow, la secuela del reboot de Superman con David Corenswet.

En la película, una nueva amenaza requerirá que Superman y Lex Luthor trabajen juntos para vencerla y estarán acompañados de gran parte del reparto de la primera cinta, incluyendo caras nuevas como la de Adria Arjona.

Adria Arjona | Gtres

La actriz es una de las que más está creciendo de su generación en Hollywood y se está haciendo un nombre en el cine de acción con películas como Onslaught, que verá la luz el 30 de octubre.

Por ello, existen muchos rumores acerca del personaje al que presuntamente dará vida en la cinta y no es otro que el de Wonder Woman.

Y es que, después de comprobar su rutina de ejercicios, muchos creen que será la nueva Mujer Maravilla. Arjona enseñó en un nuevo video para Women's Health cómo se prepara para su misterioso papel en la película.

"Me levanto. Hago cardio durante unos 45 minutos. Luego levanto pesas durante unas dos horas. Después del entrenamiento, como algo. Boxeamos durante seis asaltos y luego vuelvo a comer. Y luego como y como y me voy a dormir", detalló. "Es un trabajo. Lo estoy disfrutando mucho. Disfruto de la transformación, pero es un trabajo duro. Nunca me he sentido más fuerte, pero es difícil. La emoción de interpretar al personaje que interpreto me da todo lo que necesito para despertar. Físicamente es agotador, pero todo es por un bien mayor".

El papel de Arjona en Man of Tomorrow aún se desconoce, aunque se ha informado de que interpretará a Maxima, una reina guerrera alienígena del planeta Almerac.

Aunque a juzgar por esta preparación y el entusiasmo con el que se ha referido al proyecto, muchos siguen manteniendo que será la nueva princesa Diana, sustituyendo así a Gal Gadot.

Curiosamente, la pareja de Adria, Jason Momoa, interpretó a Lobo, el antihéroe de Supergirl.