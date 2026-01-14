Así es el padre vasco de Jacob Elordi con el que ha posado junto a su madre

Jacob Elordi era uno de los protagonistas de la pasada gala de los Globos de Oro donde estaba doblemente nominado. Por un lado competía para hacer con el premio a Mejor Actor de Reparto por Frankenstein y, por otro, a Mejor Actor Miniserie por The Narrow Road to the Deep North, aunque se fue de vacío.

El actor de Euphoria no acudió solo a la gala, sino que estuvo muy bien acompañado por sus padres, John y Melissa Elordi, junto a los que posó para los fotógrafos presentes.

Jacob Elordi con su madre Melissa y su padre John en los Globos de Oro | Getty

Así, hemos podido ver al padre de Jacob quien es de origen vasco. El actor ya ha hablado en alguna ocasión de sus raíces españolas. Ya que su abuelo, Joaquín, era de Ondarroa y su padre de Markina (Vizcaya), aunque se crio en Bilbao hasta que con 8 años emigró a Australia.

Ya en las Antípodas el padre de Jacob conoció a su mujer, Melissa, con la que tiene 4 hijos, 3 chicas y Jacob, que es el menor de la familia.