El novio de Taylor Swift deja de seguir a Ryan Reynolds, desatando los rumores de conflicto entre la cantante y Blake Lively

El litigio entre Blake Lively y Justin Baldoni no deja de intensificarse, y todo apunta a que la tensión seguirá creciendo de cara al juicio programado para marzo de 2026. En medio de este conflicto que ha sacudido la industria de Hollywood, amigos cercanos a Lively, como Taylor Swift y Hugh Jackman, se han visto arrastrados de forma inevitable dentro del conflicto.

A pesar del impacto mediático que está teniendo el caso, Lively y su marido Ryan Reynolds tratan de volver a la escena pública con normalidad y ya se les ha podido ver juntos en varias alfombras rojas. Sin embargo, parece que sus relaciones más cercanas podrían pender de un hilo.

Taylor Swift y Travis Kelce | Getty

Los fans han descubierto un movimiento sorprendente por parte del deportista y pareja de Swift, Travis Kelce, quien ha dejado de seguir a Reynolds en redes sociales. Este hecho sucede escasos días después de que una fuente revelase que la cantante de Cruel Summer será llamada a testificar a favor de Lively en los próximos días.

Muchos usuarios han comenzado a compartir sus teorías a través de las redes sociales y han señalado que este gesto de la estrella de la NCL podría ser un indicio claro de su interés por romper todo tipo de relación con la parejade actores y sus problemas legales.

Taylor Swift, Blake Lively, Ryan Reynolds y Hugh Jackman | Getty

Además, según los fans, esta noticia refuerza los rumores de que Swift realmente estaría intentando desvincularse de Lively. De hecho, no se las ha visto juntas desde que estalló el conflicto.

Según informa Page Six, no se sabe qué opina la cantante de este movimiento en redes sociales de su pareja, pero al parecer Swift y Lively ya no son tan cercanas, por lo que la cantante está guardando las distancias y poniendo algo de "espacio" entre ambastras sentirse utilizada por su amiga en todo este drama.