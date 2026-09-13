Cristina Pardo, premiada en el FesTVal 2026 por sus 20 años de trayectoria

Cristina Pardo ha sido una de las grandes protagonistas del FesTVal 2026. La periodista ha recibido de manos de Roberto Brasero uno de los Premios FesTVal en reconocimiento a sus 20 años de trayectoria en laSexta, una carrera ligada a algunos de los formatos informativos y de actualidad más reconocibles de Atresmedia.

El galardón llega, además, en un momento especialmente importante para ella: acaba de dar el salto a Antena 3 para ponerse al frente de La Mesa, su nuevo programa de prime time.

La Mesa, con Cristina Pardo, triunfa en su estreno | antena3.com

Cristina Pardo comenzó su trayectoria en Atresmedia en 2006, en laSexta Noticias, y desde entonces ha pasado por algunos de los principales espacios de actualidad del grupo. Entre ellos se encuentra Al Rojo Vivo, programa en el que se consolidó como uno de los rostros habituales de la información política.

Entre 2018 y 2021 presentó Liarla Pardo y en 2021 comenzó otra de las etapas más importantes de su carrera televisiva al ponerse al frente de Más Vale Tarde junto a Iñaki López. A esta trayectoria se suma también su faceta como colaboradora de El Hormiguero.

Cristina Pardo en la alfombra naranja del FesTVal 2026 | FesTVal de Vitoria-Gasteiz

Tras veinte años en laSexta, la periodista se ha incorporado a Antena 3 para liderar La Mesa, el nuevo formato semanal de actualidad de la cadena.

El programa se estrenó el pasado 2 de septiembre, en directo, donde se busca abordar las noticias desde diferentes perspectivas. El espacio combina información, análisis, conversación y entretenimiento.