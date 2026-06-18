El nombre real de Woody en Toy Story y su parentesco con Jessie dejan en shock a Tom Hanks: "No tenía ni idea"

Tom Hanks ha dejado a los seguidores de la animación boquiabiertos al confesar, tras más de tres décadas prestando su voz al carismático vaquero de Pixar, que desconocía por completo que su personaje tuviera un apellido oficial.

La sorprendente revelación se produjo durante una divertida entrevista con el programa de BBC Radio 1. En plena charla, el crítico de cine Ali Plumb dejó al actor completamente descolocado al soltarle la noticia: "Por cierto, acabo de descubrir que Woody tiene apellido. ¿Sabíais que Woody tiene apellido?".

Con total incredulidad y asombro, Hanks reaccionó de manera literal: "No tenía ni idea". Pensando que se trataba de una broma del periodista, el intérprete llegó a suponer entre risas si acaso se llamaba simplemente "¿El Sheriff?".

Para mayor sorpresa de la estrella de Hollywood, su personaje se llama en realidad Woody Pride. Pero el giro definitivo de guion llegó cuando el periodista le desveló que no es el único juguete de la habitación de Andy que lo lleva, ya que "el nombre completo de Jessie es Jessica Jane Pride".

Una inesperada conexión familiar que provocó la intervención inmediata de Tim Allen, el encargado de dar vida al guardián espacial Buzz Lightyear desde 1995, quien se encontraba presente en la entrevista y apuntó con picardía: "Un momento. Había oído que podrían estar emparentados".

Ante la teoría de que los dos inseparables vaqueros pudieran ser hermanos en la ficción, un escandalizado Tom Hanks no dudó en exclamar con humor: "¡No! Primos lejanos, por favor. ¡Por favor!".

Esta insólita confesión coincide de lleno con un momento muy especial para la franquicia de Disney, ya se ha estrenado en cines la quinta entrega de la saga.

El regreso de los míticos juguetes a la gran pantalla no ha estado exento de confidencias, y es que hace tan solo unos días Tom Hanks destapó las bromas e inseguridades de Tim Allen al volver para Toy Story 5, demostrando la enorme complicidad que une a ambos actores tras tantos años de trayectoria conjunta.

Toy Story 5 | Pixar

Sobre el hecho de haber tardado tanto tiempo en enterarse de la identidad completa del sheriff, el oscarizado actor bromeó frente a los micrófonos británicos: "¿Cómo os disteis cuenta? Yo interpreto al personaje y no me había dado cuenta de que tenía apellido".

Aunque para Tom Hanks haya sido toda una novedad, el debate sobre la identidad de Woody ha fascinado y generado teorías entre los fans en foros de internet durante años.

Lo cierto es que la incógnita ya fue zanjada de forma oficial en el año 2009 por el director de Toy Story 3, Lee Unkrich, quien aclaró en las redes sociales que "el nombre completo real de Woody es 'Woody Pride', y lo ha sido desde los primeros días del desarrollo de la Toy Story original".