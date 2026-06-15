Tom Hanks destapa entre bromas las inseguridades de Tim Allen de volver para Toy Story 5: "Di la verdad"

El inminente estreno de Toy Story 5 ha despertado tanta expectación como dudas entre los millones de seguidores de la franquicia de Pixar.

Esas mismas dudas e indecisiones al parecer las compartían un poco sus propios protagonistas, Tim Allen y Tom Hanks, las míticas voces detrás de Buzz Lightyear y Woody.

Durante una reciente entrevista conjunta en el programa Good Morning America, el presentador George Stephanopoulos ha querido preguntar directamente a Allen por qué se había mostrado "un poco más indeciso" a la hora de firmar para esta nueva continuación.

Antes de que el veterano actor de 72 años pudiera estructurar sus argumentos, su compañero Tom Hanks ha interrumpido entre risas para presionarle con humor: "Di la verdad".

Siguiendo el juego, Allen ha contestado de forma ingeniosa: "Tendría que estar con él otra vez".

Más allá de los chistes, el oscarizado protagonista de Forrest Gump ha desvelado que Allen se puso muy minucioso con el rumbo de los nuevos guiones antes de dar el visto bueno definitivo al proyecto: "Él me dijo algo así como: 'Bueno, déjame aclarar un par de cosas. Quiero asegurarme de que el arco ascendente del primer acto dé sus frutos en el desenlace que vendrá después...'".

Lo cierto es que Tim Allen ha reconocido abiertamente que la intensidad y el desenlace de las anteriores entregas hacían que el regreso pareciera innecesario. El actor ha admitido que le "encantó" la tercera película, pero que la experiencia de Toy Story 4 resultó "demasiado intensa".

El propio presentador ha recordado que el final de la última película dejaba una innegable sensación de conclusión definitiva, algo con lo que el intérprete de Buzz ha estado totalmente de acuerdo: "Y sentí que todo había terminado".

Tim Allen y Buzz Lightyear | Getty/Pixar

Ante la confirmación de Hanks de que en esa entrega "la gente… bueno, se despidieron", Allen ha planteado en voz alta el gran dilema que compartían los creativos: "Claro. ¿Cómo lo volverías a armar?", reconoce.

A pesar de los secretismos iniciales de los actores, la trama de Toy Story 5 promete agitar el universo de la animación al enfrentar a la mítica pandilla contra las nuevas tecnologías.

En esta ocasión, la rutina de los protagonistas se verá alterada por la llegada de Lilypad, una tableta inteligente de alta tecnología con forma de rana a la que pondrá voz la actriz Greta Lee. Este nuevo dispositivo llegará con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie, obligando a Woody, Buzz, Jessie y los demás a unirse de nuevo para defender el valor de los juegos tradicionales en pleno siglo XXI.