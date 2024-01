El mensaje de Demi Moore sobre la demencia que ayuda a entender cómo afrontan la enfermedad de Bruce Willis

Demi Moore se encuentra viviendo un momento agridulce de su vida. Si bien en lo personal se encuentra en una dura etapa por la demencia que sufre Bruce Willis, su exmarido y padre de sus tres hijas, en lo profesional ha vuelto a la pantalla para participar en una serie.

Con motivo del estreno de esta nuevo proyecto, Feud: Capote Vs. The Swans, la actriz se encuentra acudiendo a diversos programas para hablar sobre ello. Sentada con Andy Cohen en SiriusXM para charlar sobre la serie junto a otros compañeros de reparto, el presentador ha querido hacerle a ella una pregunta de carácter personal.

"Tengo curiosidad, se me acaba de venir a la mente pero, ¿Qué mensaje tienes para esas personas de ahí fuera que tienen familiares con demencia o que están cuidándolas o están en sus vidas?", ha dicho Cohen con delicadeza.

La actriz ha contestado rápido y muy segura de su respuesta con micrófono en mano: "Creo que lo más importante que puedo compartir es que les conozcan donde están".

A esto ha añadido: "Cuando dejas ir lo que ellos han sido, o quienes pensabas que eran, o incluso quienes tú querías que fueran, puedes recibir la felicidad y el amor que están presentes para todo lo que ellos son y no para lo que no son". La actriz ha finalizado sus palabras diciendo que todo esto "es bonito".

Con esto, Moore ha querido decir que esta es una forma mucho más sencilla de ir asumiendo que la situación es cambiante y que las personas con demencia necesitan el mismo amor y atención, aunque ya no sean las mismas o no sean conscientes de lo que les sucede. De hecho, la actual mujer de Bruce Willis, Emma Heming, habló sobre la dificultad de saber a ciencia cierta si el actor es sabe o no de su enfermedad, como puede verse en el vídeo de arriba.

Demi Moore y Bruce Willis | Demi Moore Instagram

El resto de los presentes han escuchado hablar a Demi y han asentido mientras contestaba a la pregunta en señal de estar completamente de acuerdo con su declaración.

Al finalizar, Cohen ha querido romper un poco el hielo tras estas palabras bromeando y haciendo alusión a que hará eso con su madre aclarando que "ella no tiene demencia pero sí que es molesta".

Si bien la situación es difícil para toda la familia Willis, Demi Moore ha demostrado estar al pie del cañón con Bruce y con sus tres hijas, de quienes está siendo el mayor apoyo en estos duros momentos.