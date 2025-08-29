La mujer de Bruce Willis y sus hijas ya no viven con el actor: "Una de las decisiones más difíciles"

Bruce Willis, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, fue diagnosticado en 2023 de demencia frontotemporal, algo que ha marcado un cambio importante en su vida cotidiana y familiar.

Su mujer, Emma Heming explicaba en un especial de ABC cómo había sido todo el proceso desde que empezaron a notar un comportamiento extraño en el actor hasta que recibió el diagnóstico, el cual no tiene cura ni esperanza de mejora.

La modelo contaba que, aunque físicamente se encuentra bien, "su cerebro está fallando" y, en consecuencia, el lenguaje.

Emma se ha sincerado sobre una de las "decisiones más difíciles que ha tenido que tomar hasta ahora", y es que el actor vive en una "segunda casa" donde recibe cuidados especiales las 24 horas del día.

"Bruce querría eso para nuestras hijas. Él querría que estuvieran en un hogar que se adaptara más a sus necesidades, no a las suyas", aclaraba Heming.

Además, la actriz ha contado que sus hijas Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11, van a ver "mucho" a su padre, ya que ella las lleva a que coman con él.

En el contexto de la enfermedad de su marido y en base a su experiencia, al otro lado de la enfermedad, Emma está promocionando su próximo libro, The Unexpected Journey (Un viaje inesperado), con el que pretende apoyar a aquellos que pasan por la misma situación que su familia.