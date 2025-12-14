Dick Van Dyke cumple 100 años: "Este es el día más importante de mi vida, y el más largo"

El actor Dick Van Dyke, conocido por sus actuaciones en Mary Poppins o Chitty Chitty Bang Bang, ha cumplido 100 años este sábado 13 de diciembre.

Para celebrarlo se ha proyectado en varios cines de Estados Unidos este fin de semana el nuevo documental Dick Van Dyke: 100th Celebration. El cineasta Steve Boettcher le dijo a Fox que la esposa de la estrella, Arlene Silver, lo mantiene activo todos los días cantando, bailando y moviéndose constantemente.

Van Dyke suele participar en Vandy Camp, una compañía de espectáculos de estilo carnavalesco que integra junto a su esposa en Malibú, California, cerca de su casa. El grupo presenta bailes, canto a capela y canciones del repertorio del icónico artista, incluyendo éxitos de sus películas musicales de la década de 1960.

Dick Van Dyke | Gtres

Para celebrar su centenario, el legendario actor pasó tiempo con su familia en una reunión informal, a la que asistieron distintos medios como People y en la que actuó el músico Jon Batiste.

"Este es el día más importante de mi vida, y el más largo", dijo el intérprete, ganador de un Emmy con 98 años, bromeando en su discurso.

Dick Van Dyke | Gtres

"He dado muchas entrevistas por mi cumpleaños. Todos me preguntan lo mismo: '¿Cómo es tener 100 años?'. Y yo respondo: "No es suficiente", continuó.

"Gracias a todos por venir. Que lo disfruten. Solo puedo ver y oír hasta cierto punto, pero estoy prestando toda la atención posible", concluyó con su clásico humor.