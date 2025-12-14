Malena y Ernesto Alterio se despiden emocionados de su padre, Héctor Alterio: "Pensábamos que nunca iba a llegar este día"

El mundo del cine llora la pérdida de Héctor Alterio, fallecido a los 96 años este 13 de diciembre. Tras su muerte se dice adiós a uno de los talentos más notables y así se ha podido comprobar tanto en su velatorio como en los premios Forqué, donde una gran cantidad de actores le han recordado con cariño.

Por su parte, sus hijos, Malena y Ernesto Alterio han llegado tristes y serenos por la noche al tanatorio de la M-30 de Madrid y allí han hablado con la prensa sobre estos duros momentos.

Ernesto y Malena Alterio en el último adiós a su padre | Gtres

"Pensábamos que nunca iba a llegar este día, pero está en el contrato. Está claro, es inevitable", ha comenzado diciendo visiblemente emocionada Malena. "Se fue de una manera bonita y bonito como ha sido siempre.", ha concluido.

Su hermano Ernesto Alterio ha confesado que les da "mucha pena, pero también muy agradecidos por tener el padre que tuvimos y que también se fue de la misma manera de arte que vivió". El actor ha explicado que "estuvo activo hasta el final, haciendo lo que más le gustaba y que lo hacía fenomenal y que llegó al corazón de muchísima gente, así que muchas gracias a todos.

Ernesto y Malena Alterio en el último adiós a su padre | Gtres

Los Alterio han estado arropados en todo momento por su familia y amigos. No ha faltado Juana Acosta, quien fue pareja de Ernesto durante 15 años. La actriz colombiana ha acudido al tanatorio con Lola, la hija en común que tiene con el intérprete, a quien le sigue uniendo una excelente relación.

Juana Acosta en la despedida de Héctor Alterio | Europa Press

Fernando Tejero, Lola Herrera y su hija, Natalia Dicenta, Mariano Barroso, Luisa Martín o Alfonso Bassave han sido otros de los compañeros que han acudido al tanatorio a despedirse del maestro Alterio.